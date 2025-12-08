Ставропольские бренды обновили рекорд продаж на Ozon
Ставропольские производители побили свой рекорд на маркетплейсе Ozon. За прошлый месяц они реализовали товаров на 236,8 млн руб. Министр экономического развития края Антон Доронин сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Покупатели все чаще заходят прямо в раздел "Сделано на Ставрополье". Этот показатель вырос в разы. Люди выбирают продукцию края осознанно, без поиска по общей базе.
Витрина на Ozon насчитывает около 50 брендов. В регионе же работают более 5,5 тыс. производителей, которые торгуют через федеральную площадку. Команда министерства регулярно добавляет новых участников.
В этом месяце ассортимент пополнят товары из сферы красоты, моды, косметики, пищевой промышленности и гастрономии. Ранее лидерами продаж стали категории красота и здоровье, одежда с обувью, снеки и сухофрукты. За октябрь зафиксировали 13,5 тыс. заказов и 2,5 тыс. уникальных просмотров.
Проект стартовал в июле 2025 года в рамках программы "Сделано в России". Тогда на витрине разместили 14,5 тыс. товаров от ставропольских компаний. Бренды края подчеркивают качество и вклад в импортозамещение: косметика, одежда, товары для дома.
Чтобы попасть на витрину, производители заполняют заявки на региональном маркетплейсе "Сделано на Ставрополье". Они указывают идентификатор продавца на Ozon. Специалисты проверяют данные и добавляют бренд. Инициатива поддерживает малый и средний бизнес. В крае насчитывают свыше 300 тыс. предпринимателей, включая 208 тыс. самозанятых. ВРП вырастет более чем на 4% в 2025 году.
Региональный маркетплейс "Сделано на Ставрополье" уже зарегистрировал свыше 200 брендов. Корпорация развития края запустила его для продвижения местных товаров. Фермеры реализовали продукцию на ярмарках на 3,8 млрд рублей с начала года. Ставрополье лидирует по заявкам на регистрацию брендов. С января по июнь 2025 года подали семь заявок в Роспатент. Это максимум среди регионов России.