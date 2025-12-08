В Северной Осетии МЧС ликвидирует возгорание на турбазе «Ростсельмаш»

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на турбазе «Ростсельмаш» в Северной Осетии. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По информации пресс-службы, огонь охватил первый этаж неэксплуатируемого здания, которое находится на ремонте. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.

К месту происшествия направили силы и средства МЧС России по второму повышенному рангу пожара. Возгорание тушат 12 спасателей и 3 единицы техники, включая добровольную пожарную команду турбазы «Порог неба».

На место также направили дополнительные силы и средства.

Валентина Любашенко