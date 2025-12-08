Погрузка на железной дороге КБР выросла на 11,4%
Объем железнодорожных перевозок в Кабардино-Балкарии за 11 месяцев 2025 года увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 566 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основную долю в структуре перевозок заняли строительные материалы — 501 тыс. т, что на 20,5% больше показателей предыдущего года. В ноябре железнодорожная отгрузка в республике выросла на 16,4% и достигла 66 тыс. т.