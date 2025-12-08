За десять месяцев производство вина на Дону увеличилось на 7%

По итогам десяти месяцев 2025 года в Ростовской области производство вина увечилось на 7% (до 3,92 млн бутылок), а виноматериалов — в 1,8 раза (до 1,09 млн декалитров). Об этом сообщили в «Интерфаксе» со ссылкой на минсельхозпрод региона.

В этом году на стимулирование развития виноградарства в области планируется направить из федерального и областного бюджетов около 100 млн руб. Это почти в полтора раза больше прошлогодних показателей.

Сейчас в Ростовской области зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции, а также восемь предприятий, специализирующихся на выращивании и реализации винограда.

Мария Хоперская