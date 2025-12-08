Объем платных услуг в Ростовской области вырос на 3,5% в 2025 году

Жители Ростовской области в 2025 году потратили на платные услуги 411,9 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 3,5%. Об этом сообщает Ростовстат.

По информации ведомства, наибольшую долю в структуре потребления составляют бытовые услуги — 23,6%. Следом идут услуги жилищно-коммунального хозяйства (21,9%), транспортные (15,9%), телекоммуникационные (9,6%) и медицинские (9%).

Расходы дончан на бытовое обслуживание достигли 97,4 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В структуре бытовых услуг преобладают работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования — 42,7%. На втором месте услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (26,1%), на третьем — парикмахерские и косметические услуги (11,4%).

Валентина Любашенко