Крупнейшего производителя мороженого в мире Magnum оценили в €8 млрд

8 декабря на амстердамской бирже Euronext начались торги акциями Magnum Ice Cream. Ранее Unilever выделила все свои бренды мороженого в эту компанию и решила провести ее IPO.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

После открытия торгов акции Magnum торговались по €12,2 — чуть ниже запланированной цены в €12,8. Тем самым общая капитализация Magnum составила €7,9 млрд и она стала самым дорогим производителем мороженого в мире. Ее доля на рынке мороженого составляет почти 21%. Это также крупнейшее IPO на Euronext с начала года.

Среди брендов, принадлежащих Magnum,— Ben & Jerry’s, Magnum и Cornetto. Unilever сообщила о планах выделить свои бренды мороженого в отдельную компанию в марте 2024 года. «Причина, по которой Unilever решила отделить Magnum, на самом деле состоит в том, что она не могла сфокусироваться на нем»,— прокомментировал IPO аналитик банка RBC Capital Джеймс Эдвардс Джонс.

«Мы стали мировым лидером на рынке мороженого, будучи частью Unilever. Теперь, как независимая публичная компания, мы будем более гибкими, более амбициозными и более сконцентрированными на нашей сфере, чем когда бы то ни было»,— заявил после размещения генеральный директор Magnum Петер тер Кульве.

Яна Рождественская