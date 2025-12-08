В Петербурге задержали фигурантов дела о фальшивых налоговых документах

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций по НДС (ст. 173.3 УК РФ). Среди них — действующий адвокат, сообщили в городском управлении Следственного комитета России (СКР).

Деньги, изъятые у фигурантов

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

По версии следствия, группа оформляла фиктивные документы и передавала их в налоговые органы от имени подставных юрлиц, а также продавала организациям-выгодоприобретателям. Злоумышленники действовали в Петербурге, Москве и других регионах страны. Доход от их незаконной деятельности исчислялся десятками миллионов рублей.

Фигурантам избрали различные меры пресечения, в том числе арест. В рамках расследования прошли обыски по местам жительства и в офисах в нескольких регионах. Изъяты десятки электронных подписей юрлиц, печати, уставные документы, цифровые носители и оборудование для изготовления подложных документов.

Артемий Чулков