Работу пятого энергоблока Нововоронежской АЭС продлили минимум до 2036 года

Ростехнадзор продлил срок эксплуатации построенного в 1980 году энергоблока №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) на одиннадцать лет, до 2036-го. Ведомство выдало станции соответствующую лицензию. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил директор НВ АЭС Владимир Поваров. По его словам, и после 2036-го возможно повторное продление эксплуатации блока при условии «комплексного анализа безопасности». Это, как рассчитывают на станции позволит обеспечить потребность Воронежской области в электроэнергии до ввода в эксплуатацию нового энергоблока №8 (планируется, что к 2036-му он должен быть построен, а к 2037-му — начнет вырабатывать электроэнергию).

Энергоблок № 5 НВ АЭС был введен в эксплуатацию в мае 1980 года, став первым в мире с реактором ВВЭР-1000. Первоначально проектный срок службы составлял 30 лет — до 2010-го. В 2010-2011 годах на энергоблоке провели масштабную модернизацию и продлили его работу сначала на пять лет (до 2015-го), затем — на десять (до 2025-го). К моменту окончания нынешнего продленного срока эксплуатации в 2036-м пятый энергоблок будет работать уже 56 лет.

«Он будет работать и больше. Об этом говорят все поддерживающие организации: управление главного конструктора, Курчатовский институт, те, кто контролирует состояние ядерной безопасности, состояние энергоблока, — сказал «Ъ-Черноземье» господин Поваров. — По реактору — это основной элемент энергоблока — есть дополнительные расчетные обоснования, связанные с состоянием основного металла и сварных соединений. Все расчетные коды, которые постоянно совершенствуются, позволяют говорить, что реактор пятого энергоблока может отработать еще как минимум 10 лет».

Господин Поваров считает, что в 2036 году срок эксплуатации энергоблока №5, который к этому моменту проработает уже 56 лет, может быть вновь продлен: «Если через десять лет будет потребность в электроэнергии, если будет успешно пройден соответствующий комплексный анализ, при безусловном обеспечении всех видов безопасности — ядерной, радиационной, технической». «Мы оценим состояние оборудования, поменяем, скажем, систему контроля управления — на более современную. А основное незаменяемое оборудование — реактор, парогенераторы — еще может послужить, если их состояние нормальное, в том числе состояние металла. Затраты в рамках продления срока эксплуатации на порядок ниже по сравнению с сооружением нового блока, выгода очевидная», — рассказал директор НВ АЭС.

«Наша добрая воля такова — всегда мы готовы поработать над тем, чтобы блок приносил пользу, не стоял. Продление — это мировая практика, только подходы разные»,— заключил господин Поваров.

Сейчас на НВ АЭС в штатном режиме и в соответствии с диспетчерским графиком работают энергоблоки № 4, 5, 6 и 7. Их совокупная нагрузка — 3 710 МВт. «Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации блоков нет, радиационный фон в районе НВ АЭС соответствует значениям естественного природного фона», отметили в управлении коммуникаций станции.

Четвертый энергоблок, запущенный в 1972 году, на сегодняшний день — старейший на НВ АЭС. Он уже работает в режиме «повторного продления», срок эксплуатации — до 2032-го. Владимир Поваров сообщил «Ъ-Черноземье», что очередное продление работы энергоблока № 4 не планируется. «Продлевать не будем. Пора и честь знать. Я бы не хотел. Блок честно отслужил, он может быть отправлен на покой»,— сказал господин Поваров

«НВ АЭС — первая промышленная станция в СССР и в России, поэтому все процедуры продления срока проходили впервые у нас,— отметил господин Поваров.— Сначала продлевался четвертый блок, на 15 лет, потом его продлили еще на столько же. Сейчас совокупный срок службы блока — 60 лет. Он работает прекрасно, заменена информационно-вычислительная система, установлена современная цифровая АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами.— «Ъ-Черноземье»). Заменено и другое оборудование, добавлены дополнительные системы безопасности, в том числе те, которые мы использовали с третьего блока, он стал блоком-донором. Дополнительные системы безопасности позволяют обеспечить очень хороший уровень безопасности и коэффициент использования установленной мощности. Четвертый блок работает устойчиво, без нарушений в работе, без разгрузок, без отключений от сети. Очень хороший блок, достойный, надежный как автомат Калашникова».

