ЕС разрешил Польше не принимать мигрантов в 2026 году

Евросоюз решить освободить Польшу от обязательств по размещению мигрантов в 2026 году по миграционному пакту ЕС. Об этом сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на главу МВД Польши Марчина Кервиньского.

По оценке господина Кервиньского, введенную меру могут продлить и после 2026 года. При этом министр указал, что некоторые страны ЕС были недовольны таким решением.

Миграционный пакт ЕС был утвержден в мае 2024 года. Он вводит квоты на расселение мигрантов между странами союза: в 2026 году предполагается «релокация» около 21 тыс. человек. В документе также прописан механизм финансовых взносов для государств, которые отказываются принимать переселенцев на свои территории.

