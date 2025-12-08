В Волгограде полицейские стреляли по угнанной карете скорой помощи

В Дзержинском районе Волгограда 22-летний мужчина угнал спецавтомобиль. Полицейским поступил сигнал от диспетчера районной подстанции скорой медицинской помощи. Инцидент произошел накануне вечером, в МВД о нем сообщили сегодня.

Бросившиеся в погоню правоохранители требовали от нарушителя остановиться. Водитель ускорялся, пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ. В итоге последние сделали один предупредительный выстрел вверх и два — уже по колесам машины скорой. В результате угнанный спецавтомобиль остановился.

За рулем оказался житель Красноармейского района, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Марина Окорокова