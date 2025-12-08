В Ростове задержан подозреваемый в покушении на брата

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 39-летнего гражданина, который во время семейной ссоры нанес брату проникающее ранение груди инструментом для снятия автомобильного стекла. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники 6-го отдела полиции получили сигнал о конфликте и по горячим следам задержали подозреваемого. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности по разным статьям.

По данным следствия, между братьями произошла бытовая ссора. В ходе конфликта нападавший ударил родственника специальным инструментом в грудь. Пострадавший с проникающим ранением грудной клетки доставлен в больницу, а подозреваемый — в отдел полиции.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемый арестован по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

Следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия продолжаются.

Валентина Любашенко