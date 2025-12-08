На Дону оборот розничной торговли книгами превысил 1,5 млрд рублей в 2025 году

В Ростовской области в январе-июне 2025 года оборот розничной торговли книгами превысил 1,5 млрд руб., что на 5,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении объем реализации сократился на 1,8%, сообщили «Ъ-Ростов» в Ростовстате.

В прошлом году оборот розничной торговли книгами на Дону достиг 2,6 млрд руб. Это на 10,5% превышает аналогичный показатель предшествующего года. В натуральном выражении объем реализации соответствует уровню 2023 года — индекс физического объема составил 100,6% год к году.

Рост рынка в денежном выражении эксперты объясняют повышением цен на издания. По данным службы статистики, с начала 2025 года по сентябрь художественная книга в Ростовской области подорожала на 5,6%.

В докладе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ «Книжный рынок России» об итогах развития отрасли в 2024 году говорится, что себестоимость книжного издания в 2024 года увеличилась на 15,2%. «Растут операционные издержки бизнеса — на зарплату, аренду, налоги и сборы, маркировку книг и т. д. Все это снижает экономическую эффективность издающих и книготорговых организаций, большая часть которых представляют собой малый и средний бизнес»,— отмечают авторы доклада.

Среди трендов на книжном рынке доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко выделяет рост интереса к художественной литературе, а также увеличение доли электронных и аудиокниг, оборот которых в России, по информации эксперта, в прошлом году увеличился на 30,3%. Маркетплейсы занимают уже более половины среди каналов продаж печатных книг. Федеральные сети и книжные магазины переживают период трансформации. Из просто книжных магазинов им предстоит стать “центрами эмоций”, где проходят мероприятия разных форматов»,— прокомментировал Петр Щербаченко.

Начальник отдела маркетинга филиала «Эксмо» в Ростове-на-Дону Анна Артемьева рассказала, что в Ростовской области «наблюдается заметное оживление в сегменте художественной литературы», увеличивается интерес к произведениям местных авторов. Кроме того, растет спрос на издания с высококачественным оформлением — твердым переплетом, иллюстрациями, премиальным дизайном. «Такие книги воспринимаются не только как источник информации, но и как эстетический объект»,— отметила эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», количество покупок в книжных магазинах (сетевая и несетевая розница) Дона в январе-октябре 2025 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 9% — до 837 руб.

Маргарита Синкевич