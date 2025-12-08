В Ростове-на-Дону упавшее дерево повредило балкон жилого дома

В Ростове-на-Дону аварийное дерево упало на крышу и балкон жилого дома по улице Киргизской, 14. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сообщение о случившемся поступило в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 13:33. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательной службы Управления. Они оградили территорию и частично спилили упавшее дерево.

Константин Соловьев