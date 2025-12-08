Мошенников вычислят по номеру

Банки будут привязывать счета россиян к ИНН. Все из-за борьбы с дропперами — теми, кто продает свои данные мошенникам для незаконных операций. Идентификационный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом как для новых, так и действующих клиентов, рассказала РБК зампред Центробанка Ольга Полякова. По ее словам, мера необходима для работы системы «Антидроп», ее запуск запланирован на середину 2027 года.

Инициатива регуляторов хотя и не пресечет дропперство на корню, однако значительно облегчит работу силовикам, считает эксперт по противодействию мошенничеству в банковской сфере Николай Пятиизбянцев: «Эта мера поможет более эффективно бороться с недобросовестными клиентами. Всегда будут находиться люди, которые готовы продать свои карты, счета. Но с этого года за это предусмотрена уголовная ответственность. По ИНН будет легче вычислять различные каналы, с которых идут платежи по счетам дроппа. И это можно будет делать быстрее и эффективнее.

Если мы сейчас, допустим, дроппа вычисляем по номеру паспорта, и в ту же самую базу Центрального банка вносится хеш паспорта, то принципиально нет никаких проблем прийти в паспортный стол и поменять паспорт, тогда хеш будет другой. Если мы говорим про ИНН, он не меняется на протяжении жизни. Когда такой клиент попадает в поле зрения Центрального банка, жизнь у него существенно осложняется.

Банки являются налоговыми агентами, то есть если человек получает доход по вкладам или другим банковским продуктам, то налог за него выплачивает банк. Для этого банку необходимо знать ИНН своего клиента. Но вопрос в том, что у некоторых старых клиентов этот идентификатор не собирался. Сейчас есть огромное число дистанционных каналов, тот же мобильный банк, интернет-банк, где клиент может эти данные предоставить, плюс многие банки интегрированы с "Госуслугами", откуда эта информация может автоматически предоставляться клиентом».

Банкам значительно проще работать с ИНН, чем с другими идентификаторами, считает генеральный директор компании STCrypt Дарья Верестникова. По ее словам, требования регулятора можно выполнить уже через несколько месяцев:

«Номера карт могут отличаться, их может быть много у одного получателя, даже имя, собственно говоря, не является каким-то уникальным идентификатором.

Поэтому, естественно, чтобы вводить качественно систему отслеживания мошеннических операций, нужен какой-то идентификатор, им вполне может быть ИНН. На самом деле это не будет являться какой-то глобальной переменой в IT-ландшафте банков, поэтому нововведение должно происходить достаточно быстро, безболезненно и достаточно эффективно».

В сентябре ИНН уже стал обязательным условием при выдаче кредитов физлицам. Требование вошло в пакет мер по борьбе с мошенничеством. По оценкам Центробанка, с начала осени средняя сумма дропперских переводов снизилась почти вдвое, до 100-150 тыс. руб. в месяц.

Никита Путятин