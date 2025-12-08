В Дании закрыли дело россиянки о шпионаже из-за нехватки доказательств

Прокуратура Копенгагена решила не предъявлять обвинения россиянке, которая была задержана в Дании в июне 2024 года по подозрению в шпионаже. Дело закрыто из-за нехватки доказательств. Суд «не видит перспектив признания женщины виновной», сообщает Politiken.

Под статью о шпионаже в Дании попадает в том числе «влияние на принятие решений или формирование общественного мнения». Россиянка датского происхождения возглавляла консультационный центр для русскоязычного населения в стране. Ее задержали на острове Зеландия по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Датские спецслужбы утверждали, что задержанная получила сотни тысяч крон из российского государственного Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. В фонде, по версии властей Дании, работали сотрудники российской разведки. Женщину освободили осенью прошлого года, расследование на тот момент продолжалось. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин называл ситуацию провокацией датских спецслужб.