В Самарской области легковушка врезалась в грузовик с цистерной, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Самарской области утром в понедельник, 8 декабря. Происшествие случилось в Кинельском районе в 7:47 (MSK+1) на 8 км автодороги Кинель — Богатое — Борское. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 56-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с грузовиком Iveco Stralis, которым управлял 39-летний автомобилист. После столкновения легковая машина съехала в кювет.

Водитель Renault скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Георгий Портнов