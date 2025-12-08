«МегаФон» получит 1,5 тыс. базовых станций российского производителя Yadro. В случае успешного прохождения полевых испытаний они будут введены в эксплуатацию на сети оператора. Устройства прошли сертификацию и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Базовые станции поддерживают стандарты GSM (2G) и LTE (4G). При этом архитектура оборудования изначально готова к полному развертыванию сети 5G в будущем. Телеком-оборудование соответствует требованиям регуляторов и поддерживает гибкую адаптацию под различные сценарии эксплуатации — от крупных городских агломераций до удаленных территорий.

Аудитория ИИ-ассистента «Алиса» от «Яндекса» выросла за квартал на треть, пишет РБК. Каждый день чатовой версией «Алисы» пользуются 4,5 млн человек. Существенный рост аудитории произошел благодаря внедрению новых моделей и новых функций, а также расширению возможностей ИИ-ассистента, отмечают в «Яндексе».

Starbucks, McDonald’s, Apple и другие ушедшие из России иностранные компании регистрируют свои новые товарные знаки, сообщают «Известия». Исключительные права на товарный знак действуют в течение десяти лет, но их охрана может быть прекращена досрочно, если правообладатель не использует его три года подряд. Для того чтобы «обнулить» права на товарные знаки, компании регистрируют новые обозначения, сходные с уже зарегистрированными товарными знаками.