Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курское ведомство жилищных субсидий дважды за декабрь сменит руководство

Областное казенное учреждение «Дирекция по жилищным субсидиям» возглавит Алексей Полторацкий, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отметил, что накануне провел с кандидатом личную встречу.

Кадровые перестановки в ведомстве начались еще в начале ноября. Господин Хинштейн публично анонсировал смену руководства дирекции. На тот момент ее возглавлял Владимир Бизяев (с 28 декабря 2024 года). Его сменила всего на несколько дней — 4 декабря утвержденная в должности исполняющей обязанности — Вероника Сеина. Таким образом, господин Полторацкий стал второй кандидатурой за месяц на эту должность.

Как пояснил господин Хинштейн, новому руководителю поручено «активно включиться в работу с людьми», имея ввиду организацию постоянной обратной связи через социальные сети, поскольку «основное нарекание людей связано именно с недостаточным количеством информации».

Губернатор выразил уверенность, что Алексей Полторацкий сможет использовать свой опыт для повышения эффективности работы дирекции, которая переходит в подведомственность областного министерства социального обеспечения (ранее числилась за минстроем).

Господин Полторацкий имеет 20-летний стаж работы в управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области. После этого он занимал должность заместителя директора регионального Центра закупок, а затем — заместителя генерального директора унитарного предприятия ДНР «Донбасстеплоэнерго».

Анна Швечикова