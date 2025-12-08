Курское ведомство жилищных субсидий дважды за декабрь сменит руководство

Областное казенное учреждение «Дирекция по жилищным субсидиям» возглавит Алексей Полторацкий, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отметил, что накануне провел с кандидатом личную встречу.

Кадровые перестановки в ведомстве начались еще в начале ноября. Господин Хинштейн публично анонсировал смену руководства дирекции. На тот момент ее возглавлял Владимир Бизяев (с 28 декабря 2024 года). Его сменила всего на несколько дней — 4 декабря утвержденная в должности исполняющей обязанности — Вероника Сеина. Таким образом, господин Полторацкий стал второй кандидатурой за месяц на эту должность.

Как пояснил господин Хинштейн, новому руководителю поручено «активно включиться в работу с людьми», имея ввиду организацию постоянной обратной связи через социальные сети, поскольку «основное нарекание людей связано именно с недостаточным количеством информации».

Губернатор выразил уверенность, что Алексей Полторацкий сможет использовать свой опыт для повышения эффективности работы дирекции, которая переходит в подведомственность областного министерства социального обеспечения (ранее числилась за минстроем).

Господин Полторацкий имеет 20-летний стаж работы в управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области. После этого он занимал должность заместителя директора регионального Центра закупок, а затем — заместителя генерального директора унитарного предприятия ДНР «Донбасстеплоэнерго».

Анна Швечикова