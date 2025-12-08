Военные отсидят за Техаса

Донецкий гарнизонный военный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве военного корреспондента Sputnik, ополченца ДНР из США Рассела Бентли (позывной Техас). Четверо военнослужащих 5-й мотострелковой бригады ВС РФ (бывший батальон ДНР «Оплот») получили от полутора до двенадцати лет заключения за то, что до смерти замучили журналиста, приняв его за украинского диверсанта.

Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Андрея Иорданова суд признал виновными в превышении должностных полномочий с применением пыток, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 5 ст. 286 УК). Последнему также вменили в вину побег из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК). Виталию Вансяцкому и Андрею Иорданову назначили по 12 лет колонии, а Владиславу Агальцеву дали 11 лет строгого режима. Их также лишили воинских званий — майора, старшего лейтенанта и младшего сержанта соответственно. Наименьший срок получил Владимир Бажин — полтора года колонии-поселения за укрывательство преступления (ч. 2 ст. 316 УК).

В какой момент военнослужащие стали обвиняемыми, неизвестно: СКР сообщал лишь об окончании следствия в сентябре 2024 года. В военном суде уточнили, что 28 мая того же года Андрей Иорданов уже находился в предварительном заключении и участвовал в следственных мероприятиях на местности. Тогда появился беспилотник, и фигурант в суматохе смог скрыться от полицейских в лесу. Он освободился от наручников и направился в Донецк, где его повторно задержали 1 июня. Также известно, что первоначально фигурантам вменяли в вину еще и надругательство над телами (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК), но эта статья не вошла в приговор.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом от СМИ режиме, однако пресс-служба Южного окружного военного суда раскрыла подробности преступления. Как выяснилось, 8 апреля 2024 года господин Бентли готовился к съемке последствий ракетного удара возле временного пункта ремонта техники в Петровском районе Донецка. В этот момент его заметили российские военнослужащие, потребовали документы и объяснить причину нахождения американца на месте взрыва.

По данным суда, потерпевший объяснил, что работает корреспондентом, однако майор Вансяцкий доложил командованию об обнаружении диверсанта. Бойцам приказали доставить военкора на передовой пункт управления батальона, после чего Рассела Бентли задержали и посадили в машину, надев мешок на голову.

По дороге Вансяцкий, Иорданов и Агальцев начали избивать и пытать потерпевшего, требуя признаться в диверсионно-разведывательной деятельности. В результате американец скончался.

Чтобы скрыть преступление, Виталий Вансяцкий и Владислав Агальцев спрятали тело в багажник автомобиля ВАЗ-2115, который взорвали тротиловой шашкой. Так они пытались выдать убийство военкора за диверсию. На следующий день к месту подрыва вернулись Андрей Иорданов вместе с Владимиром Бажиным и сожгли останки потерпевшего.

Первые сообщения о пропаже военкора появились 10 апреля. 12 апреля Людмила Бентли, вдова погибшего, в беседе с Telegram-каналом WarGonzo рассказала, что ее муж поехал помогать людям после появления информации о попадании снаряда в частный сектор у автобазы. После этого он перестал выходить на связь. В тот же день МВД ДНР начало поиски журналиста. Еще через три дня госпожа Бентли опубликовала заявление о возможном «жестком задержании» и похищении супруга. 19 апреля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказали о гибели Рассела Бентли.

Сам Рассел Бентли — уроженец штата Техас. В декабре 2014 года он переехал в Донецк и присоединился к ополчению и вошел в подразделение «Суть времени» батальона «Восток». Среди сослуживцев американец имел позывной Техас. Позже он женился, получил российское гражданство и прописку в Донецке. На своем сайте американец писал, как участвовал в боевых действиях. Позже господин Бентли стал снимать репортажи и писать материалы для англоязычной аудитории, сотрудничал с новостным агентством Sputnik. В Telegram-каналах других военкоров упоминалось, что он также занимался организацией гуманитарной помощи в республике.

Гособвинение запрашивало для военнослужащих до 15 лет лишения свободы. Вдова военкора Людмила Бентли сочла приговор суда несправедливым, так как виновным не дали максимальный срок наказания (согласно УК, им грозило до 20 лет, но скидку военные, очевидно, могли получить как ветераны боевых действий). В Telegram-канале своего мужа она написала, что подсудимые «прыснули смехом» во время озвучивания показаний сослуживца Техаса — бойца с позывным Алтай. По ее словам, осужденные «не могли сдерживаться в своей ненависти» к военкору. «Мне в глаза говорили, что они герои, а “Рассел никакой не герой, что он все равно американец, все равно его не жалко”»,— написала госпожа Бентли. Обжаловать или нет приговор, она решит, проконсультировавшись с юристами. В свою очередь, статьи УК, по которым был вынесен приговор, не помешают фигурантам вернуться на СВО и попытаться загладить свою вину участием в боевых действиях.

Никита Черненко