В Оренбуржье избраны главы двух муниципалитетов

Главой Светлинского района Оренбургской области избран Михаил Поляков. Руководителем администрации Домбаровского района стал Владислав Блажко. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора — зампреда правительства Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной политики региона Юрий Мироненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Оба чиновника руководят территориями с ноября 2020 года. До этого Михаил Поляков был заместителем главы администрации по экономическим вопросам, председателем комитета по экономике, а Владислав Блажко работал начальником юридического отдела администрации Домбаровского района.

Кампания по избранию глав муниципалитетов Оренбуржья завершена, за исключением выборов мэра Оренбурга, которые состоятся 25 декабря. В этот день пройдет тайное голосование депутатов Оренбургского городского Совета.

Георгий Портнов