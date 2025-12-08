«Версо-Монолит» предъявили счет

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры арестовал на 6,67 млрд руб. имущество и счета Зии и Мехраджа Бабаевых, Фаига Жафарова, Наримана Алиева и других лиц, связанных с банкротящимся ООО «Версо-Монолит». Компания известна тем, что в конце 2016 года выиграла контракт на строительство второй очереди окружной больницы в Нижневартовске на сумму 2,33 млрд руб. но из-за устаревания проекта строительства и регламентов стройку заморозили. Больницу-долгострой открыли только в сентябре 2024 года.



Дело о банкротстве бывшего подрядчика строительства больницы в Нижневартовске «Версо-Монолит» было возбуждено в 2020 году, но конкурсное производство было начато через четыре года — в 2024 году. 19 ноября 2025 года суд ввел обеспечительные меры в рамках спора о привлечении КДЛ (контролирующее должника лицо) к субсидиарной ответственности, арестовав имущество и счета ответчиков на 6,67 млрд руб. в виде требований кредиторов.

Среди них — крупный местный бизнесмен Мехрадж Бабаев и его сын Зия Бабаев, которые считаются бенефициарами должника. А также учредители «Версо-Монолит»: Фаиг Жафаров (владеет 45% долей) и Нариман Алиев (владеет 45% долей).

Согласно данным kartoteka.ru, по итогам 2024 годам дебиторская задолженность «Версо-Монолит» составила 1,5 млрд руб. При этом, за прошедший год компания имела 4,3 млн руб. чистой выручки.

Иск о банкротстве «Версо-Монолит» подали две компании — ООО «УКС ГРУП» (долг 5 млн руб.) и АО «Омречпорт» (долг более 10 млн руб.).

Представитель конкурсного управляющего, старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко рассказал «Ъ-Урал», что Нариман Алиев и Фаиг Жафаров, его мнению, были формальными мажоритарными участниками должника. «На самом деле компания управлялась непосредственно Мехраджем Бабаевым, а часть активов компании-должника были выведены либо в личную собственность его сына, либо в пользу связанных с ним компаний. Прося суд принять обеспечительные меры, мы указывали не только на факт сокрытия действительных бенефициаров должника и эпизоды вывода активов, но и на факт попытки получить контроль над процедурой банкротства»,— отметил он.

По его словам, ранее судами было отказано во включении требований более чем на 3 млрд руб., а заявителями по ним выступали «Зия Бабаев, так и связанные с ним лица и компании».

Получить комментарий представителей ответчиков не удалось.

Центральная окружная клиническая больница (ЦОКБ) в Нижневартовске на 1,1 мест строилась с 2007 года и была открыта в 2024 году. Суммарная площадь больницы составила более 110 тыс. кв. м. Она вместила в себя около 2,5 тыс. сотрудников. Помимо этого, в ЦОКБ разместили 26 операционных, оснащенных технологией телемедицины, клинической лабораторией, водолечебницей и стационаром вместительностью более 1 тыс. человек.

В 2007 году строительством больницы начал заниматься «СтройПрестиж». В 2013 году с ним расторгли контракт из-за срыва сроков. В 2016 году новым подрядчиком был выбран «Версо-Монолит». Из-за устаревания проекта строительства и регламентов стройку вновь заморозили. В 2019 году строительством объекта стало заниматься ООО «Монолитстрой», которое завершило его через пять лет. Стоимость 1 кв. м. больницы составила 235,8 тыс. руб. Общая стоимость объекта составила около 30 млрд руб.

Артем Путилов