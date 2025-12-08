В Нижнем Новгороде жителя Пермского края осудили за контрабанду лесоматериалов

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода осудил жителя Пермского края за контрабанду лесоматериалов на 6,2 млн руб. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, его признали виновным контрабанде стратегически важных ресурсов.

В 2021 году подсудимый занимался экспортными поставками лесоматериалов и предоставлял в таможню недостоверные сведения о происхождении, качестве и транспортировке продукции.

В дальнейшем он незаконно по железной дороге перевез 590 куб. м хвойных пиломатериалов через таможенную границу в рамках ЕАЭС.

Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, обвиняемый оштрафован на 200 тыс. руб.

Андрей Репин