В Ставрополе объявили аукцион на покупку здания под детсад за 380 млн рублей

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил электронный аукцион на приобретение готового здания для размещения детского дошкольного учреждения в Ставрополе стоимостью 380 млн руб. Информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объектом закупки является отдельно стоящее нежилое здание или комплекс строений с благоустроенной территорией, которое перейдет в собственность муниципального образования городского округа Ставрополя. Заказчиком выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Согласно техническим требованиям, искомое здание должно иметь общую площадь не менее 3800 кв. м, этажность не более трех уровней и включать подвальное помещение.

Подача заявок на участие в аукционе началась 2 декабря и продлится до 19 декабря. Процедура торгов состоится 19 декабря, а итоги будут подведены 23 декабря.

Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер».

Тат Гаспарян