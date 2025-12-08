Недовольство перешло от отца к сыну

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине, выразив разочарование отсутствием позитивной реакции на его план президента Владимира Зеленского, тогда как Россия и украинские переговорщики, по его словам, поддерживают предложения США. С резкой критикой Украины выступил и сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший. Это поставило в трудное положение собравшихся 8 декабря в Лондоне для обсуждения гарантий безопасности лидеров Британии, Франции и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сын президента США Дональд Трамп-младший добавил свою порцию критики в адрес Украины, намекнув на масштабную коррупцию в стране и бегство богатых граждан от военной службы

Фото: John Locher / AP

Свое молчание в связи с консультациями американских переговорщиков с Москвой и Киевом по мирному плану для Украины президент Трамп прервал в ходе общения с прессой 7 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Мы разговаривали с президентом Путиным, мы разговаривали с украинскими лидерами, и я немного разочарован, что Зеленский еще не ознакомился с предложением. Я узнал об этом пару часов назад»,— заявил Трамп.

«Его людям нравится план, а ему нет. Россию план устраивает»,— сообщил он, говоря о Зеленском.

«Россия, если по-честному, предпочла бы забрать всю страну, но они согласны и на мир по этому плану. Но уверен ли я, что он устраивает Зеленского? Нет, совсем не уверен»,— продолжал Трамп.

«Так что когда-нибудь он объяснит мне, почему он так поступает»,— не скрывал недовольства глава Белого дома.

Признание президента Трампа стало полной неожиданностью. После состоявшегося на прошлой неделе в Майами раунда консультаций с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера сам Зеленский успел пообщаться с участниками консультаций и оценил их в позитивном ключе.

Таким образом, заявлением о том, что Зеленский не читал американский мирный план, Дональд Трамп дал понять, что в украинском урегулировании мяч находится на стороне Киева.

После новых признаний Трампа глава украинской делегации на консультациях в Майами секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров попытался сгладить конфуз и заверил, что Зеленский в течение 8 декабря получит полную информацию о встрече в Майами.

Однако спустить скандал на тормозах вряд ли удастся.

Новые заявления членов ближайшего окружения президента Трампа свидетельствуют о том, что его недовольство Зеленским было не просто очередным эмоциональным всплеском.

Подтверждением этого стало выступление в столице Катара на Дохийском форуме сына президента США Дональда Трампа-младшего, не скрывавшего неприязни к Украине и ее руководству.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование»,— заявил Трамп-младший, выступая на Дохийском форуме 7 декабря.

«Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день 50% суперкаров — Bugatti, Ferrari — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — саркастически заметил Трамп-младший, напомнив, что Украина — небогатая страна. «

Я был на Украине 20 лет назад. Там не было изобилия богатства, и тем не менее вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов»,—

напомнил сын президента США. И тут же признал, что глава Белого дома может отказаться от поддержки Киева, отвечая на соответствующий вопрос.

В то время как украинская реакция на предложения Трампа так и не была четко артикулирована Зеленским, российская сторона готова продолжать переговорный процесс, но лишь на основе американского плана, который обсуждался в Москве.

Как заявил журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» помощник президента РФ Юрий Ушаков, американская сторона обещает, что договоренности по Украине, достигнутые президентом Трампом, «будут выполняться железобетонно». По словам господина Ушакова, «американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, очень близки к Трампу, они служат ему, и, как представляется, они четко выполняют его установки».

Прозвучавшие в Вашингтоне, Дохе и Москве новые заявления о том, на каких условиях должно быть достигнуто украинское урегулирование, поставили в еще более трудное положение лидеров Британии, Франции и Германии, которые 8 декабря собрались в Лондоне вместе с президентом Зеленским. Целью встречи стало согласование дальнейших действий европейских союзников в ответ на переговоры администрации США с Москвой и Киевом, идущие без участия Европы.

Как сообщило агентство Bloomberg, главная цель европейцев — «избежать ситуации, когда США вынудят потрепанного Зеленского вывести войска из украинского Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных американских гарантий безопасности».

Как ожидается, после переговоров в британской столице вечером 8 декабря Зеленский отправится в Брюссель для встреч с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Таким образом, задержка с четким ответом Зеленского на мирный план Трампа, судя по всему, была связана с тем, что украинский президент не считал возможным формулировать свою позицию до переговоров со своей главной группой поддержки.

Как сообщила накануне встречи в Лондоне газета Financial Times, большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году должна будет взять на себя Германия в связи с серьезными бюджетными ограничениями Франции и Британии. По информации издания Politico, Берлин должен будет заплатить €52 млрд, что вызывает серьезную озабоченность канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Сергей Строкань