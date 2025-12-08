Вакансия площадей стрит-ритейла на главных торговых коридорах Петербурга выросла до 7%

Доля свободных площадей формата стрит-ритейл на главных торговых коридорах Санкт-Петербурга по итогам 2025 года увеличилась на 1,4 п. п. (процентного пункта), до 7%. Рост вакантности связан с увеличением числа закрытий, ускорением ротации арендаторов и частичным перетоком бизнеса с центральных и прилегающих улиц на фоне снижения потребительской активности, полагают эксперты консалтинговой компании NF Group.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший прирост вакантности аналитики зафиксировали на улицах, прилегающих к Невскому проспекту: показатель за год вырос на 7,4 п. п., до 13–14%. Существенный рост также отмечен на улице Жуковского (+7,4 п. п., до 14%), на 6-й и 7-й линиях Васильевского острова (+7,8 п. п., до 8%) и на Московском проспекте (+4,5 п. п., до 13%), где динамика, по мнению аналитиков компании, в числе прочего связана с ремонтом двух станций метро и уходом более 30 арендаторов за год.

При этом на Невском проспекте вакантность по итогам года составила 2,9%. На основной части проспекта свободно менее 1% площадей, на Старо-Невском — 8%. Снижение вакантности зафиксировано на улице Маяковского, Каменноостровском и Литейном проспектах (на 2–4 п. п.).

Эксперты отмечают активность на Большом проспекте Петроградской стороны. По итогам года вакантность в этой локации оценивается на уровне 3% (+1 п. п. за год), при этом в течение года там заработали и были анонсированы к открытию более 15 магазинов.

Артемий Чулков