На Ставрополье за год стало на треть больше самозанятых

Число самозанятых в Ставропольском крае на 1 декабря 2025 года достигло 235,7 тыс. человек. Это на 30% больше, чем год назад, когда их насчитывали 180 тыс., сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона. Антон Доронин, глава ведомства, назвал самозанятость первой ступенью в бизнесе. Люди тестируют идеи с минимальными затратами, а успешные переходят в ИП и развивают малый бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рост самозанятых продолжается весь год. На 1 июля 2025 года их было уже 213 тыс., что на 36% больше, чем в первом полугодии 2024-го. За год прибавилось 56 тыс. человек. К июлю число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) выросло на 60 тыс. и достигло 248 тыс. В октябре 2024-го самозанятых насчитывали 171 тыс., на 18% больше, чем годом ранее. Ставропольцы выбирают этот режим за простоту: налог 4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц. Не требуют деклараций, касс или фиксированных взносов. Доход не превышает 2,4 млн руб. в год.

Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края активно продвигает самозанятость. Организация работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Самозанятые получают микрозаймы, социальные контракты и обучение. Фонд входит в сеть центров «Мой бизнес». Предприниматели используют бесплатные консультации и льготное софинансирование услуг. Ставка для них — 10%, остальное фонд покрывает. Социальным предпринимателям снижают долю до 5%. В крае малый и средний бизнес задействует каждого третьего жителя — свыше 430 тыс. человек.

Динамика роста впечатляет. С начала 2025 года самозанятых прибавилось на 36%. Режим НПД ввели в 2019 году. В Ставропольском крае он набирает популярность благодаря господдержке. Министерство экономического развития координирует усилия с Фондом микрофинансирования, бизнес-инкубатором и ТПП. Это стимулирует переход к полноценному предпринимательству и укрепляет экономику края.

Станислав Маслаков