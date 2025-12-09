Недвижимость не подвинули в объеме

Подконтрольное мэрии Уфимское городское агентство ипотечного кредитования (УГАИК) в арбитражном суде Москвы проиграло спор с госкомпанией Дом.РФ. Агентство пыталось внести изменения в договор аренды земельных участков под ЖК «Миловские просторы». В 2021 году УГАИК согласилось передать Дом.РФ 18,12% помещений в возведенных зданиях, но весной этого года решило снизить объем арендной платы до 6%. По мнению истца, за три с небольшим года условия на рынке жилищного строительства сильно изменились. Например, стоимость квадратного метра жилья выросла с 52 тыс. руб. до 110 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что УГАИК сам предложил спорный объем недвижимости за право аренды земли. Юристы полагают, что выводы суда верные и основаны на судебной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УГАИК не смог убедить суд внести изменения в договор аренды с Дом.РФ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ УГАИК не смог убедить суд внести изменения в договор аренды с Дом.РФ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» не смогло убедить арбитражный суд Москвы снизить объем недвижимости, который необходимо передать АО «Дом.РФ» в рамках договора аренды 44 земельных участков в Миловке. Там агентство планировало построить ЖК «Миловские просторы» общей жилой площадью 188,8 тыс. кв. м.

Компания арендовала участки по итогам аукциона для комплексного освоения территории в декабре 2021 года. Срок аренды истекает в декабре 2033 года. Вместо выплаты денег УГАИК обязался передать Дом.РФ 18,12% от общей площади объектов (за вычетом помещений, находящихся в общей собственности дольщиков), при начальных 4%.

На момент заключения договора аренды ключевая ставка Банка России составляла 7,5%. Однако, как заявил представитель УГАИК в суде, после в стране «произошло неоднократное увеличение ключевой ставки». Так, в октябре 2024 года она была установлена в размере 21%.

Также претерпели изменения стоимость квадратного метра и ипотечные ставки. Если в декабре 2021 года средняя рыночная цена жилого «квадрата» в Башкирии приказом регионального минстроя составляла 53,3 тыс. руб., то в первом квартале этого года она выросла до 110,6 тыс. руб.

Процентные ипотечные ставки с 9,8% (первичная) и 10,3% годовых (вторичная) в январе 2022 года к 2024 году выросли в среднем до 29% годовых.

АО «Специализированный застройщик "Уфимское городское агентство ипотечного кредитования"» зарегистрировано в декабре 1999 года. Компания консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления и предоставляет денежные ссуды под залог недвижимости, является региональным оператором АО «Дом.РФ» и застройщиком. Выручка в 2024 году составила 15,1 млн руб., чистая прибыль — 23 тыс. руб. Летом этого года Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы пыталось продать 98,5% акций АО за 122,6 млн руб., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

В пересчете 18,12% площадей в «Миловских просторах» на актуальную среднюю рыночную стоимость кв. м в Башкирии, Дом.РФ может претендовать на недвижимость, оцениваемую в пределах 6 млрд руб.

Эти обстоятельства, по мнению УГАИК, являются «существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора аренды».

На этом основании в апреле этого года уфимский застройщик подал иск в арбитражный суд Москвы, в котором попросил обязать Дом.РФ подписать дополнительное соглашение к договору аренды. По мнению истца, арендодатель должен был согласиться снизить объем помещений с 18,15% до 6%.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пояснил, что изменения условий договора допустимы «в исключительных случаях», а инфляционные процессы к ним не относятся. «Стороны, вступая в договорные отношения, должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем не могли исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки»,— отмечено в решении суда. УГАИК, добавил суд, само предложило передать Дом.РФ 18,12%, что позволило ему победить в торгах.

«Позиция суда в целом закономерна. Суды действительно исходят из того, что рост ключевой ставки, цен на жилье и ипотечных ставок относится к предпринимательскому риску и не является непредвиденным обстоятельством, позволяющим корректировать уже заключенный договор. Вывод о том, что размер доли помещений, предложенный самим истцом на аукционе, является ценовым параметром торгов и его снижение в ретроспективе изменит условия, предопределившие исход торгов, тоже является типичным. О недопустимости предоставления победителю торгов дополнительных преимуществ неоднократно высказывалась высшая судебная инстанция»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов