В России создают три новых вакцины против туберкулеза

В России создаются три новых вакцины против туберкулеза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он указал, что одна из них уже завершает этап клинических исследований. Слова министра на встрече с главами дипломатических представительств арабских государств приводит «Интерфакс». Господин Мурашко не назвал наименования препаратов.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Против туберкулеза применяется вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin (BCG) или бацилла Кальметта-Герена). Она предотвращает туберкулезный менингит и милиарный туберкулез, но не защищает от всех форм болезни. Согласно действующим рекомендациям, вакцину БЦЖ получают все новорожденные на территориях с показателем заболеваемости 80 на 100 тыс. населения. На территориях с более низким показателем, а также для детей с низкой массой тела и недоношенных используют вакцину БЦЖ-М.

В 2023 году число заболевших туберкулезом во всем мире оказалось рекордным — 8,2 млн человек, сообщала ранее ВОЗ. Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе, но по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек заняла девятую позицию. По итогам 2024 года, согласно официальным данным, уровень заболеваемости туберкулезом в РФ составил 26,9 случая на 100 тыс. населения.

В ноябре 2025 года ВОЗ впервые с 2020 года зафиксировала снижение числа случаев туберкулеза в мире. В 2024 году коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% после непрерывного роста в 2021-2023 годах. Число смертей за тот же период снизилось на 3%.

Полина Мотызлевская