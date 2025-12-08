Чайные бесцеремонности, согревающие вкусы зимы и традиции немецкого Рождества

В середине декабря в Нижнем Новгороде пройдут чаепития, лекции о зимних блюдах, показы французского кино, мастер-классы по макрофотографии и лепке, концерты классической музыки и саунтреков к аниме Хаяо Миядзаки и фильмам о Гарри Поттере. Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Неделя французского кино

Где: кинотеатр «Орленок» на улице Большая Покровская, 39А

Когда: с 5 по 10 декабря

Стоимость билетов: 290 руб.

В понедельник, 8 декабря, в кинотеатре покажут драму «Вознесение» (2023, режиссер Ирис Кальтенбек) о тайне человеческих отношений, лжи и ее последствиях. Во вторник зрители смогут увидеть драму «Пока жарит солнце» (2022, режиссер Филипп Пети) о борьбе за создание дикого сада в центре мегаполиса, а в среду — драму «Столь долгое отсутствие» (1961, режиссер Анри Кольпи) о потере памяти и попытках ее восстановить. Все сеансы будут начинаться в 18:00. Фильмы покажут на французском языке с русскими субтитрами.

Научная битва

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: 18:30 8 декабря, понедельник

На одной сцене встретятся шесть ученых из ННГУ. У каждого будет 10 минут, чтобы заинтересовать слушателей, которые затем с помощью аплодисментов выберут победителя. В этот раз заявлены темы:

«ИИ в медицине: нас всех спасут (но это не точно)» (д.ф.-м.н. Михаил Иванченко),

«Как и зачем ученые пытаются догнать природу» (к.х.н. Александр Нючев),

«Новый раунд в криминалистике: 3D-технологии против преступности» (к.ю.н. Анастасия Полякова),

«Союз титанов: как кванты и ИИ учатся видеть невидимое» (к.ф.-м.н. Марина Бастракова),

«Стоять, бояться! Зачем нам нужны монстры?» (к.филол.н. Вероника Деменюк),

«Увидеть звук, услышать свет: органная симфония кровотока» (к.ф.-м.н. Павел Субочев).

Регистрация на мероприятие уже закрыта, но будет доступна трансляция.

Гастроли Центрального академического театра российской армии

Где: Театр драмы на улице Большая Покровская, 13

Когда: 18:30 8 декабря, понедельник

Стоимость билетов: от 1,1 до 3,8 тыс. руб.

Театр российской армии привезет в Нижний Новгород комедию «Ретро» по пьесе драматурга Александра Галина. Главному герою Николаю Чмутину тоскливо и одиноко. Дочь с зятем решают снова женить его и приглашают трех «невест» в один вечер.

Спектакль «Трактирщица»

Где: концертный зал МТС Live Холл на Октябрьской площади

Когда: 19:00 8 декабря, понедельник

Стоимость билетов: от 2,6 до 4,5 тыс. руб.

Пьеса венецианского драматурга Карло Гольдони «Трактирщица» — это комедия о хитрой и остроумной хозяйке гостиницы Мирандолине, которая флиртует с постояльцами и играет с чувствами мужчин. Рыцарь Рипафратт, закоренелый женоненавистник, задевает ее самолюбие, и она решает отомстить, влюбив его в себя. Получив признание рыцаря, Мирандолина объявляет, что выходит замуж за другого. Главные роли в спектакле исполнят Анна Ардова и Гоша Куценко.

Кинопостановка оперы «Мадам Баттерфляй»

Где: кинотеатр «Империя грез» в торговом центре «Индиго» на Казанском шоссе, 11

Когда: 19:00 8 декабря, понедельник

Стоимость билетов: 650 руб.

Фильм-опера «Мадам Баттерфляй» был снят режиссером Жаном-Пьером Поннелем в 1974 году по мотивам одноименного произведения итальянского композитора Джакомо Пуччини. По сюжету молодой повеса, офицер флота женится на юной гейше Чио-чио-сан по прозвищу Баттерфляй и уезжает в Америку. Чио-Чио-сан искренне любит и ждет его, но возлюбленный возвращается не один, а с женой. «Режиссура Жан-Пьера Поннеля в стиле 70-х, с оригинальной операторской работой, обладает удивительным очарованием: размытая картинка, сепия под старину, замедленные движения, студийная Япония. Перед нами не тщательно задокументированная история, но драма, будто подсмотренная и рассказанная вполголоса»,— рассказали создатели проекта TheatreHD. В главных ролях фильма Пласидо Доминго и Мирелла Френи.

Музыкально-поэтический вечер «Больше всего на свете я любил музыку»

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 9 декабря, вторник

Стоимость билетов: 900 руб. и 1,1 тыс. руб.

Концерт озаглавлен строчкой из автобиографической прозы Бориса Пастернака, текст прочитает народный артист России Евгений Князев. Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Добровольского исполнит сочинения важных для поэта композиторов (Шопена, Листа, Вагнера, Чайковского, Скрябина) и музыку самого Бориса Пастернака.

Кинопостановка спектакля «Сирано де Бержерак»

Где: кинотеатр «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82

Когда: 19:00 9 декабря, вторник

Стоимость билетов: 500 руб.

Зрители смогут увидеть запись героической комедии французского драматурга Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», поставленной режиссером Егором Перегудовым в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в 2022 году. Это романтическая история о любви, чести и самопожертвовании. Она рассказывает о поэте и дуэлянте Сирано, который из-за своего огромного носа боится признаться в чувствах к кузине Роксане. Он помогает завоевать ее сердце красавцу Кристиану, диктуя ему любовные письма, и отказывается от собственного счастья. В главных ролях Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Кузьма Котрелев.

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Где: Дворец культуры Автозавода на улице Героя Смирнова, 12

Когда: 21:00 9 декабря, вторник

Стоимость билетов: от 1,5 до 3,5 тыс. руб.

Программа посвящена творческому союзу режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси. Симфонический оркестр проекта «Симфомультимедия» исполнит музыку из аниме «Унесенные призраками», «Ведьмина служба доставки», «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ветер крепчает», «Принцесса Мононоке», «Мальчик и птица» и «Небесный замок Лапута».

Мастер-класс «Знакомство с макрофотографией: искусство видеть и сохранять»

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 10 декабря, среда

Бесплатно, по регистрации

Член нижегородского клуба фотографов живой природы Дмитрий Колеватов расскажет, с чего начинать путь в макрофотографию и о каких технических тонкостях нужно помнить во время съемки микромира.

Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда»

Где: Центр театрального мастерства в Нижполиграфе на улице Варварская, 32

Когда: 19:00 10 и 11 декабря

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Это вольная, кинематографичная версия повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер спектакля Владимир Золотарь обращается к истории Катерины Измайловой как к исследованию внутренней пустоты, страсти и одиночества. «Спектакль фокусируется на моменте перелома, когда внезапно привычная, рутинная, обыденная жизнь делается вдруг абсолютно невыносимой и даже невозможной»,— рассказали создатели.

Викторина от волонтеров-экологов и выставка многоразовых альтернатив

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 11 декабря, четверг

Бесплатно, по регистрации

Участники смогут проверить свои экологические знания и познакомиться с современными многоразовыми решениями, которые помогают снижать количество отходов в повседневной жизни. Мероприятие проведет председатель всероссийского молодежного движения «Экосистема» по Нижегородской области, руководитель проекта «Амбассадоры устойчивого развития» Яна Вилкова.

Встреча «Согревающие вкусы зимы»

Где: Усадьба Гусевых на улице Славянская, 4

Когда: 18:30 11 декабря, четверг

Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.

Знаток русской кулинарной истории Юлия Полякова расскажет, какие праздники отмечались зимой в Российской империи на рубеже XIX-XX веков, какие напитки и блюда согревали в морозы и становились неотъемлемой частью на торжественных приемах в преддверии Рождества.

Концерт «Юбилейный вернисаж»

Где: консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: 18:30 11 декабря, четверг

Стоимость билетов: 400 и 500 руб.

В этот вечер прозвучит вокальная и камерно-инструментальная музыка композиторов-юбиляров Георгия Свиридова, Камиля Сен-Санса и Франца Легара. В концерте примут участие около 30 нижегородских музыкантов.

Концерт «"Король и Шут" на виолончелях»

Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18

Когда: 19:00 11 декабря, четверг

Стоимость билетов: 2 и 2,5 тыс. руб.

Ансамбль виолончелей Magic Cellos Band исполнит песни «Проклятый старый дом», «Ели мясо мужики», «Танец злобного гения», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы «Король и Шут».

Театрализованный концерт «Мэри Поппинс»

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 11 и 12 декабря, 13:00 и 17:00 13 декабря, 13:00 14 декабря

Стоимость билетов: от 1 до 2,5 тыс. руб.

Солисты Нижегородского театра оперы и балета и Нижегородского русского народного оркестра под управлением Бориса Схиртладзе исполнят музыку, написанную композитором Максимом Дунаевским к советскому фильму-мюзиклу «Мэри Поппинс, до свидания».

Встреча «Новый Большой Египетский музей в Гизе»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: в 19:00 12 декабря, пятница

Бесплатно, по регистрации

Большой Египетский музей открылся в ноябре неподалеку от пирамид на западном берегу Нила. Это самый крупный археологический музей в мире, он строился более 20 лет и вместил десятки тысяч артефактов, включая золотую маску Тутанхамона. Вскоре после открытия там удалось побывать культурологу, начальнику отдела по связям с общественностью Арсенала Анастасии Макаренковой. На пятничной встрече она поделится своими впечатлениями и расскажет, как устроен этот масштабный проект, что о нем пишут и говорят и почему открытие музея привлекло такое внимание во всем мире, а кого-то заставило насторожиться.

Концерт «Магическая вселенная "Гарри Поттера"»

Где: планетарий в парке «Швейцария» на проспекте Гагарина

Когда: 20:30 12 декабря, пятница

Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб.

Пианист Александр Кондауров исполнит главные музыкальные темы из фильмов о Гарри Поттере: от величественной «Hedwig's Theme» до лиричной «Lily's Theme», от тревожных аккордов «Dumbledore's Farewell» до задорных мотивов «The Weasley Stomp».

Концерт «Немецкая музыка Рождества»

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45

Когда: 11:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 700 руб.

Немецкую рождественскую музыку исполнит музыковед, пастор Евангелическо-лютеранского прихода Нижнего Новгорода Ярослав Бойченко.

Музейная медиация «Пластичная история»

Где: Никольская башня кремля

Когда: 11:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 450 руб.

Участники смогут рассмотреть древние образцы керамики, найденные на территории Нижнего Новгорода, и узнать, как жили люди в далеком прошлом. В конце встречи пройдет мастер-класс по лепке.

Встреча «Рождественское чаепитие по-немецки»

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45

Когда: 12:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 1 150 руб.

Посетителям расскажут о самом чайном регионе в Германии, методиках заваривания разных сортов чая и основных правилах чайного этикета. Участники смогут попробовать имбирное печенье по авторским рецептам и сыграть в игры, связанные с чайной тематикой.

Гастрономическая программа «Чайные бесцеремонности»

Где: Усадьба Гусевых на улице Славянская, 4

Когда: 13:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.

Профессиональный дегустатор Юрий Попов расскажет об истории чая и особенностях его употребления в разных уголках мира. Программа включает элементы гастрономического театра: зрители смогут увидеть, как готовят разные напитки, попробовать их и обсудить вкус.

Программа «Археология: от раскопа до музея»

Где: Никольская башня кремля

Когда: 14:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Участники познакомятся с материальной культурой средневекового Нижнего Новгорода, узнают о погребальном обряде мордовских племен и спустятся на ранее закрытый подземный ярус башни, где смогут поучаствовать в импровизированных археологических раскопках.

Концерт «Органная музыка трех эпох»

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: 16:00 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: 1,2 и 1,5 тыс. руб.

В исполнении органиста Александра Новоселова прозвучат композиции Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Ханса-Андре Штамма.

Концерт для музыковеда с оркестром «Театр начинается с увертюры»

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 13 декабря, суббота

Стоимость билетов: от 900 руб. до 1,3 тыс. руб.

Академический симфонический оркестр под управлением Федора Безносикова исполнит увертюры к операм «Юлий Цезарь», «Похищение из сераля», «Севильский цирюльник», «Жизнь за царя», «Пиковая дама», «Князь Игорь» и фильму «Дети капитана Гранта». Концерт проведет музыковед Ярослав Тимофеев.

Встреча «Традиции немецкого Рождества»

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45

Когда: 14:00 14 декабря, воскресенье

Стоимость билетов: 990 руб.

Посетители смогут узнать, как немецкие семьи на рубеже XIX-XX готовились к Рождеству, что ели на праздничный ужин и какие сюрпризы делали своим близким. В программу также входит мастер-класс по созданию рождественского венка.

Какие выставки продолжают работу До 14 декабря в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Волчок» по одноименному приключенческому комедийному фильму. До 20 декабря в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка заслуженного архитектора Российской Федерации Сергея Тимофеева «Архитектура — это что?». До 21 декабря в «Галерее 9Б» на улице Октябрьская, 9Б открыта выставка об аптекарском деле в Нижнем Новгороде «Аптекари: Альберт, Кушелевский и другие». До 21 декабря в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Артемовские луга — жемчужина Нижегородского Поволжья». До 10 января в Дмитриевской башне нижегородского кремля открыта выставка «Сороковые-роковые». До 11 января в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Ивана Ворожейкина «Под сенью благодатных дней». До 11 января в выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка о шишках «Выставка с иголочки». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 19 января в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана». До 25 января в ЦСИ «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» и выставка художницы Вацы «Модный дом "Вацлава"». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее». До 29 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова».

Подготовила Елена Ковалева