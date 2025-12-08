S7 сообщила о планах перейти на российские самолеты

Авиакомпания S7 намерена перейти на отечественные лайнеры и уже взаимодействует с их производителями, заявил гендиректор компании Дмитрий Куделькин, передает «РИА Новости». Решение будет зависеть от темпов выпуска воздушных судов.

Он также подчеркнул, что компания активно развивает импортозамещение в обслуживании и ремонте зарубежных самолетов. Она успешно провела капитальный ремонт уже четырех типов авиационных двигателей, продолжая расширять эти компетенции.

S7 Airlines выросла из созданной в 1957 году авиакомпании «Сибирь», начавшей работу с первого рейса в Новосибирской области. C 1994 года ее рейсы выполнялись под кодом IATA — S7. В 2005 году перевозчик перешел к бренду S7 Airlines. Сейчас все рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Airbus, Boeing и Embraer.