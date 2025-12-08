Количество убийств в Удмуртии снизилось на 22% 11 месяцев

За 11 месяцев в Удмуртии зарегистрировано 19,9 тыс. преступлений, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сократилось количество убийств на 22% (до 46), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 21,1% (до 157), изнасилований на 29,8% ( до 40), грабежей на 7,4% (до 187), мошенничеств на 10,8% (до 5,5 тыс.) и краж имущества на 6,6% (до 5,5 тыс). В частности, кражи с банковских карт сократились на 28,1% (до 1,2 тыс.), а вымогательства — на 39,9% (до 122).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 24% (до 266), а преступлений на бытовой почве — на 27% (до 766). Преступления, совершенные в состоянии опьянения, сократились на 27,9% (до 2,1 тыс.) Однако наблюдается увеличение преступлений, совершенных в общественных местах, на 6,7% (до 4,5 тыс.).

Анастасия Лопатина