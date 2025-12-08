В Минераловодском округе модернизируют освещение за 642 млн рублей

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил открытый конкурс на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности наружного освещения Минераловодского муниципального округа стоимостью 642 млн руб. Информация опубликована на портале «Госзакупки».

Рассмотрение заявок завершится 18 декабря, а подведение итогов определения поставщика запланировано на 19 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа.

Процедура предусматривает оказание услуг по инженерно-техническим консультациям в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного освещения.

Проект предусматривает комплексную замену существующих световых приборов на светодиодные различной мощности. Подрядчик должен будет разработать схему расположения всех элементов системы освещения и выполнить полную замену зарядных кабелей с установкой новых клеммников-зажимов.

Ключевой частью программы станет внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением с функциями коммерческого учета электроэнергии. Система обеспечит дистанционный контроль потребления электричества через специальные приборы учета.

В рамках работ планируется установить шкафы управления с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием рядом с питающими центрами. Также предусмотрена замена кронштейнов для крепления светильников и монтаж нового провода СИП-2.

После выполнения энергосберегающих мероприятий система освещения должна обеспечивать средний уровень яркости усовершенствованных покрытий и горизонтальной освещенности согласно классификации улично-дорожной сети городских поселений. Соответствующие нормы определены в Своде правил СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Ключевое требование контракта — снижение потребления электроэнергии наружным освещением минимум на 50% при соблюдении нормативных требований по уровню освещенности улично-дорожной сети, включая пешеходные переходы.

В случае несоответствия объекта нормативным требованиям по освещенности подрядчик должен обеспечить соответствие системы энергосервиса санитарно-гигиеническим и техническим стандартам. Это касается режимов энерго- и ресурсоснабжения, параметров работы энергопотребляющих установок и эксплуатации системы уличного освещения на участках модернизации.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении или ремонте, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Тат Гаспарян