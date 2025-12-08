В Челябинской области выросло число вакансий для подростков в сфере продаж

Осенью 2025 года число вакансий для подростков 14-17 лет в сфере продаж Челябинской области увеличилось в 1,8 раза к прошлому сезону. Компании предлагают несовершеннолетним среднюю зарплату в 31,3 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

В полтора раза больше вакансий выложили для подростков организации, занимающиеся туризмом и ресторанным бизнесом. Они готовы платить 29,6 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в сфере производства, сырья и сельского хозяйства спрос на трудоустройство подростков вырос в 1,3 раза, а среднее зарплатное предложение составило почти 30 тыс. руб.

Повысился интерес у работодателей и к молодым специалистам 18-24 лет. В строительной сфере число вакансий для них увеличилось в 1,6 раза. Получать здесь в среднем можно 87,6 тыс. руб. Транспортные и логистические компании разместили вакансии для потенциальных сотрудников в 1,1 раза больше, предлагая платить 81,5 тыс. руб. Аналогичный рост произошел и в сегменте управления персоналом. На таких должностях молодые специалисты могут получать 51,3 тыс. руб.

Виталина Ярховска