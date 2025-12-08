Центральный дом литераторов и дом Ростовых переданы Союзу писателей России

В собственность Союза писателей России вернулся Центральный дом литераторов в Москве, дом Ростовых на Поварской, книжная лавка писателей на Кузнецком Мосту и историческое здание СП РСФСР на Комсомольском проспекте. Среди планов организации — «навести порядок» в Доме творчества в Переделкине. Об этом сообщил председатель — первый секретарь СПР Владимир Мединский.

Также запущен процесс перехода в собственность СПР издательства «Художественная литература» на Новой Басманной. Организация договорилась с администрацией Москвы о благоустройстве территории около здания Союза писателей. Во дворе Комсомольского, 13 через год будет залит общественный каток.

«В самом здании воссоздаются мемориальные кабинеты Сергея Михалкова, Юрия Бондарева, Михаила Шолохова — чтобы полнее ощущалась преемственность и связь времен»,— сказал господин Мединский на XVIII съезде Союза писателей России (цитата по сайту СПР). Кроме того, СПР воссоздает отделения в регионах — на Чукотке, Камчатке, в Приморье.

Союза писателей России имеет более 70 региональных отделений. Цель организации — «создание творческой среды, которая поможет каждому автору наиболее полно реализовать свой потенциал и добиться признания читательской аудитории». Под руководством СПР было опубликовано около 60 млн литературных произведений на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру». Организация учредила премии «Поэт года», «Писатель года», «Русь моя», «Наследие», Пушкинскую премию и другие.