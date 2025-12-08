Кейти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Джастином Трюдо

Кейти Перри опубликовала в соцсетях совместные фотографии с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Тем самым американская певица косвенно подтвердила слухи об отношениях с канадских политиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо и Кейти Перри

Фото: @katyperry Джастин Трюдо и Кейти Перри

Фото: @katyperry

На снимках, опубликованных артисткой в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пара позирует в обнимку, а на видео они вместе едят уни (морской еж). Певица сопроводила публикацию подписью: «Токийские дни: тур и не только».

Кейти Перри находится в Японии в рамках тура Lifetimes в поддержку альбома «143», выпущенного еще в 2024 году. В среду она выступила в Токио на площадке Saitama Super Arena.

4 декабря бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида опубликовал на своей странице в X фотографию, на которой он и его жена Юко запечатлены в компании Джастина Трюдо и Кейти Перри. В подписи к ней певица названа «партнером» бывшего канадского лидера. В тот же день Джастин Трюдо сделал репост фотографии и отметил, что они с Кейти Перри «были очень рады возможности встретиться» с бывшим премьером Японии и его женой.

Слухи о возможных отношениях певицы и бывшего канадского лидера появились этим летом. В июле их видели вместе за ужином в ресторане в Монреале. Затем пару замечали, когда они отдыхали на яхте и покидали клуб в Париже, держась за руки.

Ярослав Фокин