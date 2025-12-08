Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кейти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Джастином Трюдо

Кейти Перри опубликовала в соцсетях совместные фотографии с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Тем самым американская певица косвенно подтвердила слухи об отношениях с канадских политиком.

Фото: @katyperry

На снимках, опубликованных артисткой в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пара позирует в обнимку, а на видео они вместе едят уни (морской еж). Певица сопроводила публикацию подписью: «Токийские дни: тур и не только».

Кейти Перри находится в Японии в рамках тура Lifetimes в поддержку альбома «143», выпущенного еще в 2024 году. В среду она выступила в Токио на площадке Saitama Super Arena.

4 декабря бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида опубликовал на своей странице в X фотографию, на которой он и его жена Юко запечатлены в компании Джастина Трюдо и Кейти Перри. В подписи к ней певица названа «партнером» бывшего канадского лидера. В тот же день Джастин Трюдо сделал репост фотографии и отметил, что они с Кейти Перри «были очень рады возможности встретиться» с бывшим премьером Японии и его женой.

Слухи о возможных отношениях певицы и бывшего канадского лидера появились этим летом. В июле их видели вместе за ужином в ресторане в Монреале. Затем пару замечали, когда они отдыхали на яхте и покидали клуб в Париже, держась за руки.

Ярослав Фокин

Калифорнийская девчонка

Настоящее имя певицы — Кейти Хадсон. Именно с ним она выступала первое время. Однако из-за схожести с именем актрисы Кейт Хадсон было принято решение взять девичью фамилию матери Кейти — Перри

Настоящее имя певицы — Кейти Хадсон. Именно с ним она выступала первое время. Однако из-за схожести с именем актрисы Кейт Хадсон было принято решение взять девичью фамилию матери Кейти — Перри

Фото: Sam Tabone / Getty Images

Фото: East News

Фото: Lester Cohen / WireImage

Популярность пришла к Кейти Перри в 2007 году после сингла I Kissed a Girl. В 2008 году вышел ее альбом One of the Boys, который закрепил за ней статус восходящей поп-звезды. &lt;br> На фото: Тейлор Свифт, Кейти Перри и Майли Сайрус на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2008

Популярность пришла к Кейти Перри в 2007 году после сингла I Kissed a Girl. В 2008 году вышел ее альбом One of the Boys, который закрепил за ней статус восходящей поп-звезды.
На фото: Тейлор Свифт, Кейти Перри и Майли Сайрус на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2008

Фото: Kevin Mazur / WireImage

В 2010 году Перри выпустила совместный сингл со Снуп Догом (на фото справа) – California Gurls, который 6 недель продержался на первом месте в чарте Billboard. Также сингл стал хитом во всем мире

В 2010 году Перри выпустила совместный сингл со Снуп Догом (на фото справа) – California Gurls, который 6 недель продержался на первом месте в чарте Billboard. Также сингл стал хитом во всем мире

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

Кейти Перри известна не только как исполнительница, но и как автор песен. Она писала песни для Арианы Гранде, Бритни Спирс (на фото слева), Селены Гомез и других исполнительниц

Кейти Перри известна не только как исполнительница, но и как автор песен. Она писала песни для Арианы Гранде, Бритни Спирс (на фото слева), Селены Гомез и других исполнительниц

Фото: Michael Buckner / Getty Images for SONY

Кейти Перри и Ариана Гранде, 2013 год

Кейти Перри и Ариана Гранде, 2013 год

Фото: Kevin Mazur / WireImage

Селена Гомез и Кейти Перри, 2012 год

Селена Гомез и Кейти Перри, 2012 год

Фото: Christopher Polk / KCA2012 / Getty Images for KCA

В 2015 году Кейти Перри выступила в перерыве на Супер Боуле. Это выступление стало самым удачным за всю историю франшизы – лайв-версию посмотрели 118,5 млн человек

В 2015 году Кейти Перри выступила в перерыве на Супер Боуле. Это выступление стало самым удачным за всю историю франшизы – лайв-версию посмотрели 118,5 млн человек

Фото: Christopher Polk / Getty Images

За свое выступление на Супер Боуле Кейти Перри была номинирована на премию Эмми в двух категориях – «Выдающаяся короткометражная развлекательная программа в прямом эфире» и «Лучший свет»

За свое выступление на Супер Боуле Кейти Перри была номинирована на премию Эмми в двух категориях – «Выдающаяся короткометражная развлекательная программа в прямом эфире» и «Лучший свет»

Фото: Kevin Mazur / WireImage

Кейти Перри была 13 раз номинирована на премию Грэмми, однако не выиграла ни одной статуэтки. Многие критики считают, что певицу откровенно засуживают жюри премии

Кейти Перри была 13 раз номинирована на премию Грэмми, однако не выиграла ни одной статуэтки. Многие критики считают, что певицу откровенно засуживают жюри премии

Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue

За свою карьеру Кейти Перри выпустила 7 студийных альбомов и 35 синглов

За свою карьеру Кейти Перри выпустила 7 студийных альбомов и 35 синглов

Фото: Josh Chadwick / AFL Photos / Getty Images

В 2018 году Кейти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes – ее доход за год составил $83 млн

В 2018 году Кейти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes – ее доход за год составил $83 млн

Фото: East News

Кейти Перри встречается с британским актером Орландо Блумом (на фото справа). В 2020 у пары родилась дочь – Дейзи Дав Блум

Кейти Перри встречается с британским актером Орландо Блумом (на фото справа). В 2020 у пары родилась дочь – Дейзи Дав Блум

Фото: Steve Eichner / WWD / Getty Images

Кейти Перри и Орландо Блум, 14 февраля 2019 гола

Кейти Перри и Орландо Блум, 14 февраля 2019 гола

Фото: East News

Общее состояние Кейти Перри оценивается примерно в $500 млн

Общее состояние Кейти Перри оценивается примерно в $500 млн

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Фото: Sam Tabone / Getty Images

Фото: East News

Фото: Lester Cohen / WireImage

Популярность пришла к Кейти Перри в 2007 году после сингла I Kissed a Girl. В 2008 году вышел ее альбом One of the Boys, который закрепил за ней статус восходящей поп-звезды.
На фото: Тейлор Свифт, Кейти Перри и Майли Сайрус на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2008

Фото: Kevin Mazur / WireImage

В 2010 году Перри выпустила совместный сингл со Снуп Догом (на фото справа) – California Gurls, который 6 недель продержался на первом месте в чарте Billboard. Также сингл стал хитом во всем мире

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

Кейти Перри известна не только как исполнительница, но и как автор песен. Она писала песни для Арианы Гранде, Бритни Спирс (на фото слева), Селены Гомез и других исполнительниц

Фото: Michael Buckner / Getty Images for SONY

Фото: Kevin Mazur / WireImage

Фото: Christopher Polk / KCA2012 / Getty Images for KCA

В 2015 году Кейти Перри выступила в перерыве на Супер Боуле. Это выступление стало самым удачным за всю историю франшизы – лайв-версию посмотрели 118,5 млн человек

Фото: Christopher Polk / Getty Images

За свое выступление на Супер Боуле Кейти Перри была номинирована на премию Эмми в двух категориях – «Выдающаяся короткометражная развлекательная программа в прямом эфире» и «Лучший свет»

Фото: Kevin Mazur / WireImage

Кейти Перри была 13 раз номинирована на премию Грэмми, однако не выиграла ни одной статуэтки. Многие критики считают, что певицу откровенно засуживают жюри премии

Фото: Marc Piasecki / Getty Images for Vogue

За свою карьеру Кейти Перри выпустила 7 студийных альбомов и 35 синглов

Фото: Josh Chadwick / AFL Photos / Getty Images

В 2018 году Кейти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes – ее доход за год составил $83 млн

Фото: East News

Кейти Перри встречается с британским актером Орландо Блумом (на фото справа). В 2020 у пары родилась дочь – Дейзи Дав Блум

Фото: Steve Eichner / WWD / Getty Images

Фото: East News

Общее состояние Кейти Перри оценивается примерно в $500 млн

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

