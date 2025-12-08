Четырех жителей Башкирии приговорили к лишению свободы за похищение людей

Демский районный суд Уфы вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела о похищении в центр реабилитации нарко- и алкозависимых, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Суд установил, что летом 2024 года обвиняемые среди ночи на Новороссийской улице похитили четырех человек (в том числе двоих несовершеннолетних), сбежавших из реабилитационного центра в Дюртюлинском районе. Затем потерпевших перевезли в такой же центр в Чишминском районе. Кроме того, у одного из них похитили телефон.

Незаконно удерживаемых освободили сотрудники полиции благодаря сообщению очевидца.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые в возрасте от 38 до 45 лет признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений (пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Один из них получил пять лет и три месяца колонии строгого режима, остальные — по пять лет колонии строгого режима. Троих фигурантов взяли под стражу в зале суда.

Майя Иванова