Сбившего школьницу в Башкирии приговорили к семи годам колонии-поселения

Альшеевский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным водительских (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние (ст. 264.1 УК РФ).

Суд приговорил его к семи годам и месяцу лишения свободы в колонии-поселения с лишением прав в течение трех лет управлять автомобилями, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей в размере 1,5 млн руб. Автомобиль конфискован в доход государства.

В суде установлено, что 19 августа этого года подсудимый, управляя ВАЗ-2114 без водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 12-летнюю школьницу, ехавшую на велосипеде в попутном направлении по Вокзальной улице в селе Аксеново.

Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова