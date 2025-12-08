В Подмосковье задержан подозреваемый в сотрудничестве с зарубежными мошенниками

В Московской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По предварительным данным, оборудование позволяло зарубежным мошенникам анонимно звонить с российских номеров. Возбуждено уголовное дело, фигуранту выдана подписка о невыезде.

По данным МВД, мужчина получил предложение заработать в одном из мессенджеров. Он должен был установить и поддерживать работу специального оборудования. Злоумышленники также сняли нескольких квартир в городском округе Электросталь на подставных лиц, чтобы наладить организацию каналов связи. В ноябре 2024 года мужчина приступил к работе. Он периодически перемещал терминалы, чтобы усложнить их обнаружение.

При обыске на съемных квартирах полиция нашла два GSM-шлюза и более 600 сим-карт. С одного из изъятых устройств злоумышленники совершали более 1 тыс. звонков в сутки. За период работы терминала было использовано более 4,5 тыс. сим-карт.