Не потерять миллионы

Кому на самом деле принадлежит код, написанный вашим разработчиком? Кажущийся простым вопрос на практике стал минным полем для IT-компаний. Анализ свежих судебных решений, включая дела 2024–2025 годов, демонстрирует устойчивый тренд: суды встают на сторону авторов-работников при малейших процессуальных нарушениях со стороны работодателя. Советники практики интеллектуальной собственности ЭБР Кристина Мкртчян и Ольга Яшина рассказали, как правильно фиксировать обязанности, оформлять задания, платить вознаграждение и почему переписка в мессенджерах может оказаться бесполезной в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Мкртчян

Фото: ЭБР Кристина Мкртчян

Фото: ЭБР

Права на результаты интеллектуальной деятельности («интеллектуальная собственность») давно стали основным активом технологических компаний. Стоимость IT-бизнеса и его конкурентоспособность зависят от того, кому принадлежат права на создаваемый продукт — компании или конкретным работникам-разработчикам. Несмотря на кажущуюся очевидность, вопрос принадлежности прав на служебные произведения остается в практике одним из наиболее проблемных, а судебные споры нередко приводят к тому, что работодатели теряют исключительные права на программы и вынуждены выплачивать сотрудникам значительные суммы компенсаций.

Пункт 1 ст. 1295 ГК РФ закрепляет, что исключительные права на служебное произведение принадлежат работодателю, если произведение создано в пределах трудовых обязанностей. Но именно работодатель обязан доказать, что обязанности работника действительно включали создание такого объекта — об этом в свое время прямо высказался Верховный суд РФ. На практике это создает риски: если документы оформлены некорректно или отсутствует связь между функцией сотрудника и созданным им продуктом, суд часто встает на сторону работника. Судебные дела показывают, что отсутствие четкого технического задания или расплывчатые должностные инструкции приводят к утрате прав компаний даже на крупные и дорогие IT-решения.

Фиксация обязанностей

Без трудового договора признать произведение служебным будет очень сложно: суд может не принять даже трудовую книжку или приказы о назначении. Поэтому в договоре или должностной инструкции важно детализировать трудовую функцию, указать на обязанность создавать результаты интеллектуальной деятельности и не ограничивать функцию слишком узкими формулировками, чтобы не возник спор о «другом проекте», над которым параллельно трудился разработчик.

Далее в документе следует четко обозначить обязанности сотрудника. В одном из кейсов работодатель пытался признать служебным продукт, над которым работал сотрудник, нанятый как научный руководитель другого проекта. Суды указали: спорное произведение не связано с его трудовыми обязанностями, следовательно, служебным оно не является (постановление СИП от 1 августа 2019 года по делу №А40–202764/2018).

Если обязанность создавать результаты интеллектуальной деятельности не закреплена в функционале сотрудника, работодатель не сможет претендовать на его произведение — такой вывод лег в основу решения по делу, где заместитель технического директора разработал программу, но компания не смогла доказать свои права на нее (решение Ленинского суда Санкт-Петербурга от 13 декабря 2024 года по делу №2–520/2024). И даже если должность работника предполагает творческую составляющую, суды консервативны — например, главный редактор, по мнению суда, не обязан создавать служебные произведения (определение Мосгорсуда от 9 января 2025 года по делу №2И-26125/2024).

Формализация процедуры разработки

Закрепите внутренним актом компании, через какие каналы связи сотрудники должны взаимодействовать друг с другом и с работодателем при разработке продуктов. Постановка задач и общение может происходить в электронной форме — например, в таск-трекерах (Asana, Jira, Kaiten, «Яндекс Трекер»), которые фиксируют факт поручения, ход выполнения и сроки.

Большинство споров возникает из-за отсутствия закрепленного механизма электронной коммуникации. Суд может не признать переписку в мессенджере доказательством, если в локальном акте компании нет прямой отсылки к допустимости такого способа взаимодействия. Чаще всего суды принимают электронную коммуникацию как доказательство служебного поручения, но только когда работодателю удается показать, что соответствующий порядок был закреплен локально или вытекает из реальной рабочей практики.

Важность служебных заданий

Хотя закон не требует обязательного составления технического задания для каждой разработки, отсутствие формализованного поручения уменьшает шансы доказать служебный характер произведения. Верховный суд РФ подчеркивает: использование работником оборудования компании, а также труд в отведенное рабочее время не подтверждают создание продукта по воле работодателя (п. 104 постановления Пленума ВС №10 от 23 апреля 2019 года). Поэтому крайне желательно оформлять техническое задание письменно, а не на словах. Конечно, не нужно делать «бумажку ради бумажки» или большие технические документы: в локальных нормативных актах компании вполне можно закрепить, что те самые задачи в трекерах выполняют функцию таких заданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Яшина

Фото: ЭБР Ольга Яшина

Фото: ЭБР

«День икс»

Важно определить момент, когда работодатель считается получившим произведение. Это влияет на трехлетний срок использования, установленный ст. 1295 ГК РФ: работодатель обязан начать использование служебного произведения в течение трех лет с момента получения результата в свое распоряжение. Если срок пропустить и не оформить решение о сохранении произведения в тайне, исключительное право перейдет работнику. Чтобы избежать потери прав, в трудовом договоре или локальном акте нужно закрепить момент, когда произведение считается переданным работодателю (например, дату загрузки в трекер), и правило о «режиме тайны», если работодатель не начал использование.

Вознаграждение — это не зарплата

Работнику, создавшему служебное произведение, полагается за это отдельное авторское вознаграждение (ст. 1295 ГК РФ). Выплата должна быть независимой от заработной платы, и на нее должны начисляться страховые взносы — на этом акцентировал внимание Суд по интеллектуальным правам. При этом работодатель обязан доказать факт выплаты, и в случае спора зарплата не может рассматриваться как замена дополнительного гонорара (постановление СИП от 7 октября 2024 года по делу №А63–4464/2023). Если вознаграждение не согласовано, работник вправе потребовать его в судебном порядке, а сам размер определит суд (абз. 2 п. 105 постановления Пленума ВС РФ №10). Чтобы избежать подобных рисков, условия выплаты гонорара и его размер необходимо фиксировать заранее.

При этом единого подхода к расчету в судебной практике нет. В ряде дел суды ориентируются на средний заработок работника и отклоняют требования, основанные на стоимости продукта, который был им создан. В других — поддерживают авторов и определяют вознаграждение как процент от доходов работодателя, полученных от использования такого продукта. Так, в одном из дел коллективу авторов присудили $1,5 млн (решение Ленинского суда Пензы от 25 апреля 2024 года по делу №2–1122/2024).

На практике существуют три популярные модели расчета авторского вознаграждения. Первая — процент от зарплаты: простой, но рискованный способ, поскольку привязывать авторское вознаграждение к окладу некорректно. Вторая — вознаграждение за каждое произведение: юридически идеальная модель, но весьма трудоемкая на практике, ведь сложно уследить за всеми разработками, если их очень много. И третья модель — это ежегодный единовременный платеж: компромиссный вариант, удобный компаниям, которые создают результаты интеллектуальной деятельности на регулярной основе. Компаниям следует оценить несколько моделей расчета и выбрать для своей бизнес-модели наиболее подходящую.

Соблюдение прав авторов

Даже когда исключительные права на созданные произведения переходят компании, за работником сохраняются личные неимущественные права — прежде всего право авторства и право на указание имени. Отказ от таких прав недопустим: они не могут быть предметом отчуждения, даже если сам автор готов подписать такое соглашение. Для IT-компаний это часто создает трудности: при распределении программных продуктов перечисление всех участников разработки может быть избыточным или затруднительным.

Распространенной практикой стало включение в трудовые договоры или отдельные соглашения условий о порядке реализации личных прав: сотрудники соглашаются, что компания может использовать произведения анонимно, без указания их имени на экземплярах произведения. Но Верховный суд РФ пока не выработал позиции по допустимости таких условий, что оставляет риск требования компенсации морального вреда со стороны работников, чье имя не было упомянуто компанией при коммерциализации своего продукта.