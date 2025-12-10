Идеальный шторм

ФНС возвращается к регулярным проверкам IT-сектора, используя как новые, так и классические инструменты налогового контроля. Повышение ставки налога на прибыль до 5% и снятие моратория на выездные проверки существенно изменили фискальный ландшафт для отрасли, поставив в центр внимания законность применения льгот и обоснованность расходов. Руководитель налоговой практики ЭБР Игорь Грибков — о том, почему налоговые льготы IT-компаний теперь приходится доказывать в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Грибков

Фото: ЭБР Игорь Грибков

Фото: ЭБР

Текущий год ознаменовался усилением фискального интереса к IT-бизнесу со стороны государства. Основанием для этого послужили в том числе изменения налогового законодательства, принятые в 2024 году. Ключевым из них, актуальным для большинства аккредитованных IT-компаний, стало увеличение ставки налога на прибыль с 0% до 5%. Не менее важным стало и повышение страховых взносов на выплаты сверх так называемой предельной величины (в 2025 году она составила 2,7 млн руб.) — до 7,6%, хотя ранее компании применяли 0%.

Кроме того, в марте 2025 года завершился мораторий на выездные налоговые проверки в отношении аккредитованных компаний. При этом назначение таких проверок в исключительных случаях допускалось и в период действия моратория, однако, как следует из судебных актов по спорам между налоговыми органами и IT-компаниями, большинство претензий предъявляется по результатам камеральных, а не выездных проверок.

Одним из последних публичных примеров такого внимания стало дело №А76–28833/2024: в нем рассматривался спор налогового органа с компанией, применившей IT-льготы в связи с осуществлением деятельности по предоставлению и разработке баз данных и CRM-систем для предприятий, работающих в сфере газоснабжения. По мнению налогового органа, фактически налогоплательщик оказывал услуги по ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления. В ноябре 2025 года суд первой инстанции согласился с позицией налогового органа, указав в том числе, что компания не доказала факт оказания IT-услуг заказчикам.

С точки зрения налогообложения IT-компании находятся в двойственном положении. С одной стороны, новая налоговая реформа сохранила для IT-сектора значительный объем специальных налоговых льгот. К ним относятся: пониженные тарифы страховых взносов (15% вместо 30%, а по выплатам свыше так называемой предельной величины — 7,6%), льготная ставка по налогу на прибыль (5% вместо 25%), а также освобождение от НДС операций по реализации программного обеспечения, включенного в ЕРРП (вместо 22-процентной налоговой ставки). Соответствующая налоговая экономия будет иметь ключевое значение для отрасли, но стоит обратить внимание на два важных аспекта.

Первый из них — аккредитация Минцифры России, которая необходима каждой компании для применения IT-льгот. Согласно последним изменениям, утвержденным правительством РФ, для ее получения или сохранения теперь потребуется направлять не менее 3% сэкономленных на налогах средств на поддержку образовательных программ в высших учебных заведениях. В связи с этим бизнесу важно обеспечить корректный налоговый и бухгалтерский учет — например, если в ходе налоговой проверки за предыдущий период будет установлено, что фактический размер выручки компании превышает отраженный в отчетности, то экономия от льготной ставки по налогу на прибыль окажется заниженной и объем средств, направленных компанией на образовательные программы, будет меньше установленного уровня. Это может послужить основанием для утраты аккредитации и, как следствие, права на применение налоговых льгот.

Второй аспект — повышение интереса налоговых органов к отрасли в последнее время. Поскольку льготы для аккредитованных компаний существенно снижают налоговую нагрузку и непосредственно связаны с выполнением различных критериев (в том числе по структуре выручки), инспекторы все чаще обращают свой взгляд на подобных налогоплательщиков.

С другой стороны, IT-компания остается обычным хозяйствующим субъектом, в отношении которого в полном объеме применяются общие требования Налогового кодекса РФ. В частности, проверяющие могут признать неправомерными расходы и вычеты по НДС по контрагентам, деятельность которых вызывает вопросы, что приводит к доначислению налога на прибыль и НДС. Также наличие статуса аккредитованной компании не исключает правомерности проверки применения пониженных ставок по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения, корректности внутригруппового ценообразования и наличия признаков искусственного дробления бизнеса.

Более того, цифровая специфика часто усложняет аргументацию по указанным вопросам — например, при подтверждении значительных расходов на рекламу или продвижение в сети Интернет. И хорошо, если у компании есть сотрудники, способные транслировать технологические и организационные аспекты ее высокотехнологичной деятельности в юридически и экономически релевантную плоскость. Наиболее оптимальным вариантом является привлечение к работе специалистов, за плечами которых существенный опыт сопровождения IT-проектов и взаимодействия с ФНС.

Отдельного внимания заслуживают общие тенденции развития налогового контроля: он все больше переходит в режим фонового и фактически постоянного анализа налогоплательщиков. Об этом свидетельствует статистика: большая часть поступлений в бюджет за 2024 год обеспечена за счет контрольно-аналитических мероприятий (то есть без проведения камеральных или выездных проверок). В рамках таких мероприятий налогоплательщику сообщается о выявленных рисках и предлагается добровольно доплатить налоги и пени. При этом более чем в половине случаев налогоплательщики соглашаются с предложениями ФНС.

Цифровизация налогового администрирования усиливает эту тенденцию: информационные системы налоговых органов позволяют в автоматическом режиме анализировать, например, количество и регулярность привлечения самозанятых, оперативно формируя для инспектора массив данных для дальнейшей контрольной работы. Соответственно, в 2026 году IT-бизнесу особенно важно качественно прорабатывать свою позицию и ее обоснование по потенциально спорным налоговым вопросам. И лучше заняться этим на этапе проектирования финансовой модели и структурирования сделок, а не после получения требования от налоговой инспекции.