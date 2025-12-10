«Законодательство в области цифровой экономики отчетливо ужесточается»

Власти продолжают ужесточать требования к софту для госзакупок, одновременно расширяя поддержку IT-отрасли через аккредитацию и налоговые льготы. Ключевым становится вектор на технологический суверенитет: видеоиграм на зарубежных движках сделали исключение для реестра отечественного ПО, а open source решения столкнулись с запретом на преференции, если их обновления идут из-за рубежа. О том, как бизнесу работать в условиях новых правил для данных, криптовалют и платформенной экономики, рассказал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

— В последние годы мы наблюдаем, что в правовом поле появляется все больше новых законопроектов в IT-сфере. Какие нормы, принятые в отрасли за последние годы, вы считаете ключевыми?

— Знаковым я назвал бы 2022 год, ознаменовавшийся принятием указов президента о стимулировании IT-отрасли: эти документы стали основанием для новых положений, которые позволили разработчикам сфокусироваться на создании критической информационной инфраструктуры для государства, и дали значительный импульс для их развития в сложный период.

Даже разработчики видеоигр получили специальный порядок и могут пользоваться указанными льготами, включая свои продукты в реестр отечественного софта. Льготы дали не только налоговые преференции — например, принятое положение об аккредитации IT-компаний дало право на отсрочки от призыва и ипотеку. Эти меры, стимулируя и развивая спрос на отечественное ПО и программно-аппаратные комплексы, позволили стабилизировать рынок.

Особое место отведено обороту данных: принят национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», и власти ищут баланс между защитой личности и развитием технологий. С одной стороны, в этом году вступили в силу изменения, которые существенно усилили защиту персональных данных граждан, а также ответственность за их оборот. С другой стороны, идет работа над безопасным использованием разных видов данных для машинного обучения ИИ и отдельными нормами, которые будут регулировать разные явления, связанные с этой технологией.

В целях обеспечения безопасности информации о рынках и потребителях проведена реформа исследовательских компаний. Она направлена на усиление контроля над иностранными игроками и защиту данных: с марта 2026 года для компаний с долей иностранного капитала свыше 20% будет действовать запрет на проведение товарных и потребительских исследований, обработку данных внутри РФ. В ближайшее время к этому закону примут подзаконные акты, и российские игроки должны будут соответствовать ему для продолжения деятельности.

Заработали экспериментально-правовые режимы для тестирования различных видов технологий, позволяющие опробовать их и формировать новое регулирование в ходе эксперимента. Благодаря этому мы наблюдаем на городских улицах, дорожных трассах, полях и реках работу разнообразных видов беспилотного транспорта; уже сейчас ваш заказ могут доставить роботизированные курьеры.

Значимым стало и внесение в ГК РФ изменений, касающихся цифровых валют и принятия специального регулирования этой отрасли: санкции дали ему второе дыхание для использования в расчетах в ВЭД.

Государство также проявляет большой интерес к обороту информации и контента — так, недавно принято регулирование рекомендательных алгоритмов, использующихся в социальных сетях и электронной коммерции. В отношении компьютерных игр, ставших элементом культуры и средством передачи смыслов и которыми государство тоже активно интересуется, обсуждается новый закон, регулирующий их разработку, издание и маркировку. Отрасль становится зрелой и сознательной — к примеру, наши разработчики до принятия закона самостоятельно начали эксперимент по контентной маркировке, механизм которой схож с контентной маркировкой PEGI («Общеевропейская информация об играх», система рейтинга контента видеоигр, используемая в Великобритании, Европе и на Ближнем Востоке.— “Ъ”).

На рынке интернет-рекламы проведена реформа: приняты критерии для определения рекламы в сети, установлен порядок ее учета и маркировки, введен специальный сбор в размере 3% и порядок его исчисления.

— Вы участвовали в разработке «налогового маневра», вступившего в силу в 2021 году. Насколько высоко вы оцениваете эффективность налоговых льгот до текущего года?

— Действовавшие ранее налоговые льготы стали ключевым фактором устойчивости отрасли. Сначала снижение ставки налога на прибыль до 3%, а затем и до 0% позволило компаниям реинвестировать средства в разработку, и такая финансовая «подушка безопасности» дала им возможность экспериментировать и быстро адаптировать продукты — а в 2022 году это оказалось критически важным. Да, многие зарубежные вендоры ушли с рынка, но их уход не привел к его коллапсу, поскольку наши компании сумели оперативно предложить замену их решениям.

Недавние налоговые реформы, по сути, адаптируют льготы к новым реалиям. Дело в том, что раньше компании могли получать льготы по профильному ОКВЭД, что давало почву для злоупотреблений. Теперь аккредитация стала строже: государство хочет точечно поддерживать тех, кто реально создает и развивает софт, при этом для таких сфер, как EdTech, сделаны разумные исключения. Повышение ставки налога на прибыль с 0% до 5% и социальных платежей с 7,6% до 15% в этом контексте выглядит умеренным шагом, особенно на фоне значительно более высоких ставок в других отраслях. Необходимо понимать, что льготы — это выпадающие доходы бюджета и их пересмотр является вопросом баланса. Показательно, что последующие налоговые реформы в сравнении со многими отраслями практически не затронули эти льготы.

Вместо роста прямых налогов Минцифры в 2026 году будет использовать альтернативные механизмы. Одна из новелл — направить часть сэкономленных на льготах средств IT-компаний на подготовку кадров через систему целевых инвестиций в образование. Такой подход может стать компенсационным механизмом, который одновременно поддержит бюджет и подтвердит ответственность отрасли за развитие собственного кадрового потенциала.

— Можете привести примеры законодательных инициатив, которые обсуждались и были сбалансированы для IT-отрасли в части налогообложения?

— В части налогов мы вместе с коллегами из АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и Минцифры в конце 2024 года столкнулись с интересным кейсом, выявив правовую коллизию в новой норме Налогового кодекса, касающейся льгот для разработчиков программного обеспечения. Первоначальная цель законодателей — стимулировать льготами развитие именно отечественных IT-компаний — верна и поддерживается отраслью. Но в процессе внесения изменений была принята формулировка, которая может лишать права на льготу те компании, в структуре которых присутствует иностранное участие. На практике это означает, что под ограничение могут подпасть российские IT-компании, имеющие зарубежные R&D-центры или привлекающие иностранных разработчиков. Если созданный таким подразделением или специалистом программный модуль передается российской компании-правопреемнику, затраты на его разработку или доходы от его реализации рискуют не попасть под льготное налогообложение. Таким образом, буквальное прочтение нормы может противоречить ее цели, создавая дополнительные барьеры для российских компаний с международной структурой разработки, а не стимулируя их рост.

Была и другая проблемная ситуация: если российский разработчик открывал за рубежом компанию совместно с иностранным партнером, это могло лишить всю группу права на налоговые льготы в РФ. Под угрозой оказались крупные отечественные игроки, которые активно выходят на международные рынки. В результате диалога с Минфином норму удалось скорректировать. Мы с коллегами предложили использовать подход, аналогичный правилам о контролируемых иностранных компаниях (КИК): если конечный контроль над иностранной структурой сохраняет российский гражданин, то делается исключение — и тогда подпавшие под него компании могут использовать ПО, разработанное их подразделениями из других стран, а также открывать офисы в иностранных юрисдикциях без риска потери льгот. Таким образом, была найдена балансирующая формулировка, которая защищает интересы российского IT-бизнеса при его развитии за границей, не противореча основной цели льгот — поддержке отечественных разработчиков.

— Сообщество разработчиков демонстрирует беспокойство насчет регулирования open source. Существуют ли сейчас законодательные ограничения на использование иностранного open source?

— Open source — важный инструмент, который позволяет небольшим, средним и даже крупным разработчикам улучшать или создавать свои продукты, используя готовые решения на основе «открытых лицензий». Как такового запрета на использование open source нет, но есть запрет на включение отдельных решений в реестр отечественного ПО. Соответственно, к технологическому стеку для госзакупок установлены повышенные требования в части безопасности. Одно из требований гласит: для того чтобы продукт не получал из-за рубежа обновлений, способных иметь скрытый функционал, в рамках лицензии также должны отсутствовать запреты на работу продукта на какой-либо территории РФ — например, Крыма или ДНР. Мировое сообщество обсуждает риски использования open source довольно активно: недавно Linux исключило 11 российских контрибьюторов из проекта по разработке ядра системы, что заставило рынок задуматься, как дальше обеспечивать безопасность работы таких продуктов. Но для коммерческих целей и без использования в государственном или финансовом секторе требования к open source довольно лояльны.

— Какие изменения вы могли бы выделить в части регулирования контента и его авторов в РФ?

— Контент — это значительная часть цифровой среды, и, действительно, такого регулирования немало: закон «Об информации», подзаконные акты Роскомнадзора, КоАП и прочее. Приняты специальные ОКВЭД для блогеров, которые могут идентифицировать их как отдельных участников предпринимательской деятельности. Для части авторов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков введена процедура регистрации в реестре Роскомнадзора. Принят строгий запрет на рекламу на запрещенных интернет-ресурсах, а также усилена ответственность за его нарушение. Планируется введение маркировки контента, который сгенерирован при помощи нейросетей. Поскольку эта часть индустрии может оказывать воздействие на поведение людей, то сейчас и в будущем регуляторы будут уделять ей особое внимания.

— К каким правовым вызовам с учетом темпов разработки нового регулирования компаниям стоит готовиться в 2026 году?

— Важно подготовиться к грядущим налоговым изменениям: отсутствие моратория на налоговые проверки подталкивает задуматься о более тщательном администрировании налогов с учетом новой реформы. Если компания занимается новыми медиа и социальными сетями, ей следует быть готовой к новым поправкам закона «Об информации» — как в части рекомендательных алгоритмов, так и в части удаления противоправного контента, интернет-рекламы и идентификации пользователей. На рынке рекламы в следующем году, вероятно, пройдет реформа рекламного законодательства по аналогии с исследовательскими компаниями — в первую очередь это коснется иностранного контроля за такими агентствами.

Всем участникам электронной коммерции следует готовиться к тому, что в 2026 году будут приняты подзаконные акты к закону «О платформенной экономике», которые сейчас активно обсуждаются на разных уровнях. Они касаются многих аспектов: начиная от отношений операторов цифровых посреднических платформ с продавцами и заканчивая необходимостью более жесткого регулирования в части защиты интеллектуальной собственности и интересов правообладателей.

Указанные изменения не являются исчерпывающими. Объем и скорость законодательных и правоприменительных актов требуют от бизнеса системной и периодической ревизии разных процессов с помощью внешних и внутренних специалистов, чтобы убедиться в отсутствии рисков. Сегодня в мире формируется новое направление — выстраивание цифровых границ. Каждое государство стремится очертить свою юрисдикцию в онлайн-пространстве: контролировать, кто и как оперирует данными, какие сервисы работают с гражданами, каким образом обеспечивается цифровой суверенитет. Общая тенденция такова: цифровое пространство больше не воспринимается как нечто абстрактное и глобальное — это зона прямой ответственности государства, в которой действуют свои правила, механизмы защиты и модели регулирования.