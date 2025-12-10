Гармония платформы и магазина

Бурный рост маркетплейсов на фоне строгого контроля над ритейлерами заставил власти задуматься о сжатии нормативных дисбалансов. Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков — о том, почему стоит ужесточить контроль онлайн-платформ, а регулирование традиционных сетей, наоборот, смягчить.

Сегодня рынок российской торговли переживает одну из самых масштабных трансформаций за свою историю — появление и бурное развитие маркетплейсов создали уникальные возможности для покупателей и продавцов, а многие их практики, такие как персонализированные предложения, полностью цифровой контакт с клиентом или быстрый доступ малого и среднего бизнеса на рынок, помогли улучшить покупательский опыт и внедрить в отрасль новые стандарты. Вместе с тем активное развитие маркетплейсов выявило существенный регуляторный дисбаланс между онлайн-платформами и торговыми сетями.

С 2009 года ритейлеры, изначально представленные в качестве офлайн-магазинов, а сейчас активно развивающиеся и в онлайне, находятся под сильным регулированием. Закон о торговле на протяжении многих лет сдерживал рост сетей, вводя ряд требований и ограничений, включая ограничение на развитие по доле, запрет агентской модели для торговых сетей, ограничение коммерческих условий и другие меры. В то же время маркетплейсы формировались в условиях практически отсутствующего надзора и регуляционного контроля, что позволило им расти быстрыми темпами и захватить значительную долю рынка. С 2010-х годов на больших платформах утвердилась агентская модель: маркетплейсы позиционируют себя как «агенты» или «платформы», а не как продавцы, что формально позволяет им не нести ряд обязанностей — от ответственности за качество товара до тягот отдельных частей налоговой нагрузки, которыми обременены ритейлеры.

В этом году был принят отдельный федеральный закон о платформенной экономике, задавший новый правовой каркас для маркетплейсов. Сегодня регуляторы уже сошлись во мнении, что последние юридически не относятся к торговле, а выступают посредническими цифровыми платформами для взаимодействия продавцов и покупателей. При этом неразрешенными остаются множество дискуссионных вопросов — в частности, в какой степени допустимо влияние маркетплейсов на ценообразование и формирование ассортимента у продавцов. Регулирование маркетплейсов требует дополнительной настройки, ФАС России совместно с другими заинтересованными органами уже ведут работу по оценке правил взаимодействия с продавцами — служба видит у маркетплейсов признаки навязывания условий, непрозрачность по возвратам и комиссиям. В ведомственной и экспертной среде обсуждаются и меры ужесточения ответственности платформ, включая налоговый расширенный надзор по ввозу и маркировке, контроль работы ПВЗ и одновременно идеи по дерегулированию торговых сетей.

Несмотря на консенсус, что маркетплейсы формально не относятся к области торговли, остаются вопросы к тому, что они фактически берут на себя функции ритейлеров — управляют витриной, влияют на поисковую выдачу товаров, участвуют в формировании промо. Кроме того, они могут вмешиваться в порядок ценообразования и скидок. Для сравнения: скидочные акции в ритейле имеют иное экономическое содержание — это инвестиции в потребительский трафик, поскольку торговые сети выкупают товар и несут риски при его продаже как в традиционных магазинах, так и в онлайн-каналах. На маркетплейсах же скидки зачастую используются как инструмент агрессивного ценообразования, создающего дисбаланс и угрозу искажения конкуренции.

Поскольку торговля в России регулируется уже свыше 15 лет и подвержена ограничениям, не имеющим аналогов в большинстве стран, сегодня настало подходящее время для того, чтобы разумно смягчить регуляторное давление на ритейлеров. Это позволит обеспечить равные условия конкуренции и избежать каннибализации каналов продаж, а также даст возможность развиваться параллельным форматам. Необходимо пересмотреть практические ограничения, которые исторически тормозили развитие ритейлеров, и дать сетям инструментальную гибкость в коммерческих договорах с поставщиками при условии прозрачности и отчетности.

Для создания эффективной и справедливой рыночной среды необходимо добиться сжатия нормативных дисбалансов — дорастить уровень контроля за маркетплейсами и одновременно снизить устаревшие в современных реалиях ограничения для ритейлеров. Такой подход позволит различным торговым форматам органично развиваться и дополнять друг друга, обеспечит устойчивость бизнеса и позволит увеличить внутренний товарооборот в стране. И самое важное — принесет пользу конечному потребителю, который сможет приобретать качественные товары по конкурентной цене и удобным для него способом.

