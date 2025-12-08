Архитектура и геометрия в новой кампании MVST

Российский бренд MVST представил зимнюю коллекцию. Для съемки лукбука был выбран культурный центр Dongdaemun Design Plaza в Сеуле — здание, спроектированное Захой Хадид, перекликается с вещами из зимней линейки. Основу ассортимента составили удлиненные кашемировые и шерстяные пальто с меховыми воротниками, твидовые пальто, укороченные дубленки и многослойные ансамбли. Цветовую основу коллекции составили графитовые, бежевые и черные тона, акцентированные элементами вроде яркого ремня. Коллекция уже доступна на сайте ЦУМа, а также в фирменных бутиках и корнерах MVST в ЦУМе и ДЛТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Следующая фотография 1 / 6 Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST Фото: MVST