Работников птицефабрики оштрафовали за коммерческий подкуп

Кунгурский суд Пермского края вынес приговор пятерым сотрудникам местной птицефабрики, обвиняемым в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, с января 2020 года по январь 2023 года сотрудники птицефабрики получили более 2,5 млн руб. за незаконные действия в интересах юридических лиц, занимающихся поставкой на предприятие некачественного кормового сырья.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. руб. до 1,2 млн руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

Кроме того, приговором суда с каждого из осужденных взыскана в доход государства денежная сумма, полученная ими в результате совершения преступлений. Общий размер взысканий составил более 2,5 млн руб. Также у одной из осужденных конфискованы наличные денежные средства в сумме 500 тыс. руб.