Чебоксарская компания «Элтера» планирует привлечь 300 млн облигациями

Инжиниринговая компания «Элтера» из Чебоксар 12 декабря планирует начать сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 300 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Размещение рассчитано на два года. Ориентир доходности по выпуску — не выше 25,59% годовых.

Компания ранее не выходила на публичный долговой рынок. В ноябре АКРА присвоило «Элтере» рейтинг BBВ(RU) со стабильным прогнозом. По итогам 2024 года ее совокупный долг составлял около 1,2 млрд руб., а долговая нагрузка сократилась с 2,4х до 1,2х благодаря росту FFO.

«Элтера» занимается производством электротехнического оборудования и выполнением работ по проектированию, подключению и вводу в эксплуатацию объектов энергетики до 220 кВ.

