В Ижевске установят 5 новых мемориальных досок выдающимся деятелям Удмуртии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, решение было принято 8 декабря на итоговом заседании Межведомственной комиссии по увековечению памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках празднования 105-летия государственности Удмуртии мемориальные доски будут установлены в честь доктора филологических наук, профессора Валея Кельмакова, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Удмуртии Татьяны Владыкиной, доктора филологических наук Тараканова Ивана Васильевича и доктора исторических наук, профессора, почетного гражданина Удмуртии Кузьмы Ивановича Куликова.

Также поддержана инициатива об установке мемориальной доски Герою России Сергею Борину на здании Молодежного патриотического центра «Граница».

Анастасия Лопатина