Парламентская Ассамблея ОДКБ приняла модельный закон о противодействии терроризму

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности приняла модельный закон «О противодействии терроризму». Странам-членам рекомендуется, в частности, не предоставлять убежища участникам террористической деятельности.

Документ предполагает преследование террориста вне зависимости от места преступления, если государству-члену ОДКБ поступил соответствующий запрос. Такой порядок работы уже определен, в частности, российским законодательством. Согласно модельному закону, запрос о преследовании должен быть направлен компетентными органами стран, с которыми заключены ратифицированные международные договоры.

«Убежище не может быть предоставлено физическому лицу, которое участвует (участвовало) в террористической деятельности либо оказывает (оказывало) содействие в ее осуществлении»,— гласит еще один пункт принятого модельного закона.

Председатель Ассамблеи и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил об успешном выполнении программы по сближению и гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ. По его словам, работа по формированию единого правового пространства «сложна» и предусматривает консенсус перед последующим принятием национальных законов.

«Главный ориентир — коллективная безопасность в многополярном мире»,— напомнил господин Володин приоритетное направление работы ОДКБ на срок российского председательства (цитата по «Дума ТВ»). Главенство в организации перешло к России 27 ноября.

Модельный закон сам по себе не имеет обязательной юридической силы, но служит образцом для дальнейшего национального законотворчества.

Степан Мельчаков