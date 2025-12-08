Крымского педагога осудили за русофобию в соцсетях на три с половиной года колонии

Преподавателя Крымского федерального университета имени Вернадского Назара Трофимова объявили в международный розыск и заочно приговорили к трем с половиной годам колонии за русофобские выступления в интернете. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Житель Симферополя Трофимов Назар Сергеевич 1989 года рождения, работающий на кафедре одного из учебных заведений Крыма, в свободное время являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления»,— уточнили в ФСБ.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, крымчанин работал преподавателем биологии в Крымском федеральном университете имени Вернадского.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Так как педагог скрылся, его объявили в международный розыск. Суд признал Назара Трофимова виновным и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Гагаринский районный суд Севастополя приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за аналогичные действия.

Александр Дремлюгин, Симферополь