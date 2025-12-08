Ввод жилья в Прикамье увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом

В январе — октябре 2025 года в Пермском крае построено 18 332 квартиры общей площадью 1418,9 тыс. кв. м, что составило 102,7% к вводу жилья в январе — октябре 2024 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего объема введенного жилья в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 673,6 тыс. кв. м, или 92% к январю — октябрю 2024 года.

Населением за счет собственных и привлеченных средств с начала года построены жилые дома общей площадью 907,1 тыс. кв. м, что на 11,2% меньше уровня аналогичного периода 2024 года.