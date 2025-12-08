Авиакомпания S7 планирует перевезти в 2025 году 13 млн пассажиров

Пассажиропоток авиакомпании S7 по итогам 2025 года составит не менее 13 млн человек, из них около 5 млн в Москве и 7 млн в Новосибирске, сообщил сегодня гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин. В Новосибирске у авиакомпании прирост пассажиропотока в 2025 году прогнозируется на 7%.

«В Толмачево существенный объем приходится на трансферный пассажиропоток — сегодня это около 3 млн человек, что кратно превышает этот показатель в Домодедово»,— прокомментировал Дмитрий Куделькин. По его словам, с января из Новосибирска авиакомпания планирует открыть рейсы в Чебоксары и Когалым.

В 2025 году S7 запустила ряд новых и возобновленных маршрутов: из Новосибирска в Геленджик, Шымкент (Казахстан) и Иссык-Куль (Киргизия).

В 2024 году S7 перевезла 12,9 млн пассажиров.

Лолита Белова